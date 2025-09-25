본문 바로가기
中企 3곳 중 1곳 추석 자금 사정 곤란…"평균 4770만원 부족"

김철현기자

입력2025.09.25 12:00

중기중앙회, 2025년 중소기업 추석자금 수요조사

국내 중소기업 3곳 중 1곳 이상이 올해 추석 자금 사정에 곤란을 겪고 있는 것으로 나타났다.


중소기업중앙회는 이 같은 내용을 담은 '2025년 중소기업 추석자금 수요조사' 결과를 25일 발표했다. 이번 조사는 지난 8일부터 12일까지 이뤄졌다. 매출액 규모(10억 미만~200억 이상)와 종사자 수 규모(10인 미만~50인 이상)를 기준으로 할당했으며, 제조업·비제조업 각 400개사를 대상으로 실시했다.

조사 결과 작년 추석에 비해 올 추석 자금 사정이 곤란하다는 응답이 37.9%로 원활하다는 응답(18.5%)보다 높게 나타났다. '작년과 다르지 않다'는 응답은 43.6%를 차지했다. 자금사정 곤란원인(복수응답)으로는 '판매·매출부진(64.0%)'을 가장 많이 꼽았으며, 이어 ▲원·부자재가격 상승(33.7%) ▲인건비 상승(24.4%) ▲판매대금 회수 지연(17.5%) 순으로 응답했다.

中企 3곳 중 1곳 추석 자금 사정 곤란…"평균 4770만원 부족"
올해 추석자금으로 평균 1억9780만원이 필요하다고 응답한 가운데, 필요자금 대비 부족자금은 평균 4770만원으로 나타났다. 부족한 추석자금 확보 방안(복수응답)으로는 ▲결제 연기(40.4%) ▲납품대금 조기회수(30.8%) ▲금융기관 차입(30.5%) 순으로 답했다.


또한, 추석상여금 지급계획에 대해 '계획이 있다'고 응답한 기업은 50.6%, 미지급 33.0%, 아직 결정하지 못한 기업은 16.4%였다. 상여금 지급수준은 정률지급의 경우 기본급의 25.2%, 정액지급의 경우 평균 78만3000원으로 나타났다.


은행, 정책금융기관 등 금융기관을 통한 자금조달 여건이 지난해 추석 대비 '곤란하다'는 응답은 26.6%로 '원활하다'는 응답(14.1%)보다 두 배 가까이 높았다. '작년과 다르지 않다'는 응답은 59.3%로 조사됐다. 은행에서 자금조달 시 애로사항 유무에 대해서는 '없다'는 응답은 68.8%, '있다'는 응답은 31.3%로 파악됐다. 은행을 통한 자금조달 시 주요 애로사항(복수응답)은 ▲대출한도 부족(56.0%) ▲재무제표 위주의 심사(42.0%) ▲높은 대출금리(39.2%) 등이었다.

추석 추가 휴무계획에 대해서는 전체 기업 절반 이상(55.6%)은 추석 공휴일 외 별도 휴무계획이 없으며, 평균 휴무일은 0.95일로 1일 미만인 수준으로 나타났다.


추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 "올해도 많은 중소기업이 매출 부진과 금융비용 부담으로 자금사정이 여전히 녹록지 않으며, 필요 자금의 상당 부분을 확보하지 못해 경영 부담이 커지고 있다"며, "특히 고금리·대출한도 등 금융기관 이용 애로가 여전한 만큼, 정부가 추진 중인 추석 민생안정대책의 명절자금 43조원 공급과 대출·보증 만기 연장 등이 현장에서 차질 없이 집행돼야 한다"고 강조했다.


추 본부장은 이어 "중소기업 자금난 해소는 근로자 상여금, 휴무 여건 등 민생과 직결되는 만큼, 금융권과 정책기관의 실질적인 지원이 절실하다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
