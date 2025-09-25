현대차 신입·경력 채용 시작…내달 1일부터 서류접수

내달 2일 채용설명회 개최

현대자동차가 내달 1일부터 17일까지 신입 및 경력사원 채용을 진행한다고 25일 밝혔다.

현대자동차가 내달 1일부터 17일까지 신입 및 경력사원 채용을 진행한다고 25일 밝혔다.

현대차는 국가 경제 활성화와 청년 일자리 창출을 위해 현대차그룹이 연간 청년 7200명을 신규 채용하겠다는 방침에 맞춰, 신입·경력·장애인 신입 특별 채용을 동시에 진행한다.

신입 채용의 경우 경력을 '1년 미만'으로 정해 실무 경험보다는 기본 역량과 높은 성장 잠재력을 갖춘 인재 선발에 중점을 둘 예정이다. 경력직은 연차와 관계없이 직무 전문성을 갖춘 인재를 선발할 예정이다.

채용 부문은 신입은 ▲연구개발 ▲생산·제조 ▲사업·기획 ▲경영지원이며, 경력직과 장애인 신입 특별채용은 특정 분야로 한정하지 않고 사업 영역 전반에 걸친 부문이다. 모집 전형별 구체적인 지원 자격과 모집 부문에 대한 상세한 정보는 공식 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

현대차는 이번 채용 지원자들이 채용 제도와 절차, 업무와 관련해 정확한 정보를 얻고, 최근 입사한 신입사원들과 소통할 수 있는 시간을 마련하기 위해 내달 2일 '신입 채용 설명회'를 실시할 예정이다.

현대차 관계자는 "청년 일자리 확대에 기여하는 동시에 우수한 인재를 보다 적극적으로 선발하기 위해 사업 부문 전반에 걸쳐 채용에 나섰다"며 "신입 채용의 경우 경력을 1년 미만으로 정하는 등 높은 성장 잠재력을 갖춘 인재들이 적극 지원할 수 있도록 했다"고 설명했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



