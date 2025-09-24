본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"다 잡아들이자"…美 국토안보부 포켓몬 패러디 홍보 영상 논란

허미담기자

입력2025.09.24 18:04

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이민자 체포하는 美 국토안보부 요원
포켓몬스터 장면과 나란히 편집

미국 국토안보부(DHS)가 일본의 인기 애니메이션인 포켓몬스터를 활용한 이민자 단속 홍보 영상을 게재해 논란이 일고 있다.


23일(현지시간) 국토안보부는 X(엑스·옛 트위터)를 통해 "다 잡아들여야 해"(Gotta Catch 'Em All)라는 문구와 함께 약 1분 길이의 영상을 공개했다.

미국 국토안보부가 포켓몬스터를 패러디한 영상. 엑스

미국 국토안보부가 포켓몬스터를 패러디한 영상. 엑스

AD
원본보기 아이콘

해당 영상은 포켓몬스터의 주제가를 배경음악으로 활용하면서, 실제 이민자 단속 장면을 넣어 제작했다. 영상은 DHS 요원들이 주택 문을 폭파하며 강제 진입하는 장면으로 시작되며, 이후에는 요원들이 이민자들을 체포하는 모습이 애니메이션 장면과 교차 편집돼 등장한다.


특히 영상 말미에는 포켓몬 카드 형식을 패러디한 장면이 잇달아 등장하는데, 원래 캐릭터가 있어야 할 자리에는 DHS가 체포해 추방한 인물들의 얼굴이 대신 들어갔다. 해당 카드에는 살인, 소아 성범죄, 인신매매 등 이들의 범죄 혐의와 형량도 함께 표기됐다.


해당 영상을 본 세관국경보호국(CBP)은 피카츄 이미지와 함께 "국경순찰대의 신참 대원"이라는 댓글을 남기기도 했다.

영상이 공개된 이후, 공공기관이 타국의 저작물을 활용해 단속 활동을 '놀이'처럼 묘사한 데 대한 비판이 확산됐다. 논란이 커지고 있음에도 포켓몬스터의 저작권을 보유한 닌텐도는 현재까지 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

7월 출생아 '2만1803명'…4년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기