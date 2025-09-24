고양호수예술축제·고양가을꽃축제 대비 야간점검

방문객 안전 최우선

경기 고양특례시(시장 이동환)는 '2025 고양호수예술축제' 및 '2025 고양가을꽃축제'를 찾는 방문객들의 안전을 위해 10월 1일까지 자전거·보행자 겸용도로 야간순찰을 실시한다고 24일 밝혔다.

고양시, 일산호수공원 자전거·보행자 겸용도로 안전 순찰 실시. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

일산공원관리과 청원경찰과 일산호수공원 불법단속용역반이 합동점검을 실시하며, 점검 내용은 ▲한줄달리기 ▲자전거 20㎞ 속도 제한 내 안전운행 ▲전동킥보드 등 동력장치 출입 통제 등이다. 흡연자 단속 및 상행위 등 불법행위 단속도 병행한다.

시는 단속·점검을 실시하고 위법사항 적발 시 과태료 부과 및 계도 등의 행정조치를 취할 예정이다.

특히 청원경찰 및 야간 순찰 부서 간 단체 카카오톡 대화방 운영으로 유기적이고 신속한 협조를 통해 성공적인 행사 개최에 만전을 기한다는 방침이다.

고양특례시 관계자는 "행사 기간 동안 방문객 안전을 최우선으로 삼고 지속적인 예방 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



