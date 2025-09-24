GH, 24일 킨텍스서 명예 도민주주단과 정책토론회

경기주택도시공사(GH)가 24일 고양 킨텍스 제1전시장에서 명예 도민주주단 'GH 기회수도파트너스'와 함께 정책토론회를 개최했다.

이번 토론회는 GH의 ESG 추진현황을 주제로 정책 방향을 공유하고, 도민주주들과 함께 지속 가능한 발전 방안을 논의하는 소통의 장으로 마련됐다.

행사에는 기회수도파트너스 50여명을 비롯해 GH 경영기획본부장, 경영기획처장 등 주요 관계자가 참석했다.

행사는 ▲개회 선언 및 환영사 ▲ESG 추진현황 설명 및 관련 주제 토론 ▲단체사진 촬영 순으로 진행됐으며, 이후에는 '월드 시티테크 엑스포 2025'에 전시 부스에 대한 해설 투어가 이어졌다.

경기주택도시공사는 24일 킨텍스에서 명예 도민주주단 'GH 기회수도파트너스'와 정책토론회를 개최했다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기주택도시공사 제공

월드 시티테크 엑스포는 GH가 올해 처음으로 개최한 국내 최대 규모의 도시 기술 전시회로 AI 기반 스마트 기술과 도시 혁신 서비스를 한눈에 볼 수 있는 자리다.

행사장 부스에는 스마트 빌딩, 스마트 정부, 주거, 인프라 등 주요 사업이 전시돼, 도민주주들이 직접 현장을 체험하고 의견을 나누는 시간을 가졌다.

김용진 GH 사장은 "이번 토론회는 GH의 ESG 추진현황을 도민과 공유하고, 미래 도시 기술에 대한 공감대를 형성할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 실질적 정책을 지속적으로 추진하고, 지속가능한 도시와 주거 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

GH 기회수도파트너스는 경기도민으로 구성된 명예 도민주주단으로, GH의 주요 정책에 대해 의견을 제시하고 참여함으로써 공사의 투명성과 공공성 향상에 기여하고 있다.





이영규 기자



