[내일 날씨] 광주·전남 흐리고 곳곳 비

25일 광주·전남은 서해상 정체전선의 영향으로 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.

광주지방기상청에 따르면 서해상에 위치한 정체전선과 정체전선 상에서 발달한 저기압의 영향을 받겠다. 예상 강수량은 30~80㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 22~24도, 낮 최고기온은 29도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다"면서 "시설물 관리와 보행자 안전사고 등에 유의해달라"고 당부했다.





