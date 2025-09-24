"은폐 아니면 무능" KT에 쏟아진 질타…김영섭 대표, 사퇴 요구에 "수습 우선"(종합)

KT "펨토셀 관리 부실 인정…SMS 등 인증 피해도 파악 중"

"개인정보 유출 고객에 위약금 면제 적극 검토"

전체 고객 대상 위약금 면제는 추후 결정

KT가 무단 소액결제 사고에 활용된 것으로 추정되는 초소형 기지국(펨토셀) 관리가 부실했다고 인정했다. KT는 문자메시지(SMS) 등 모든 소액결제 인증 방식을 대상으로 피해를 파악하고 있다고 밝혔다. KT는 개인정보가 유출된 일부 고객 한정으로는 위약금 면제를 적극 검토 중이다.

김영섭 KT 대표는 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 연 KT·롯데카드 해킹 사태 청문회에 증인으로 출석해 "소액결제 사고 뒤 펨토셀 관리 실태를 보니 허점이 많고 관리가 부실했다"라면서 "사고 이후 (불법 펨토셀이) 망에 붙지 못하게 조치했다"고 말했다.

김영섭 KT 대표이사가 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 통신·금융 대규모 해킹사고에 대한 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 조좌진 롯데카드 대표이사. 2025.9.24 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

김 대표는 펨토셀 관리 부실이 사건을 초래한 원인이라는 이상휘 국민의힘 의원의 지적에 "인정한다"면서 고개를 숙였다. KT의 펨토셀 설치와 관리는 외주업체가 담당하는 것으로 나타났다.이날 청문회에서 공개된 자료에 따르면 KT는 기존 펨토셀 인증 기간을 10년으로 설정했다가 사태 이후 1개월로 줄였다. SK텔레콤은 펨토셀 장비를 재시동할 때마다 인증을 받고, LG유플러스는 인증 기간이 2년이지만 트래픽이 30일 이상 발생하지 않는다면 전원이 꺼진다.

SMS 인증 등 ARS 이외 인증수단으로 결제 피해를 입은 고객에 대한 피해 규모를 파악하겠다는 뜻도 밝혔다. 황정아 더불어민주당 의원이 KT가 ARS 인증만을 토대로 피해 규모를 소극적으로 조사하고 있다고 지적하자 김 대표는 "분석에 시간이 걸려 일단 ARS 기반으로 분석한 것이고 SMS 등 전체 인증에 관한 데이터를 분석하고 있다"며 피해 규모 파악 확대 방침을 밝혔다.

다만 김 대표는 이번 사태에 책임을 지고 물러나야 하지 않느냐는 의원들의 잇따른 지적에는 즉답을 피했다. 김 대표는 "지금 그런(사퇴) 말씀을 드리기에는 부적절하다"면서 "우선 이 사태 해결에 최선을 다해야 한다"고 답했다.

김 대표는 이탈 고객에 대한 위약금 면제를 고려하고 있냐는 한민수 더불어민수당 의원의 요구에 "(개인정보가 유출된) 2만30명의 피해 고객에게는 (위약금 면제를) 적극적으로 검토하고 있다"고 했다. 한 의원이 전체 고객을 대상으로도 위약금을 면제해야 한다고 하자 "최종 조사결과를 고려해 결정할 것"이라고 답했다.

사태 초기 서버 폐기와 보고 시점 등으로 불거졌던 사태 은폐 의혹에 대해 김 대표는 "사실확인 과정에서 문제가 있었다"면서도 "여러 처리 과정에서 부적절하거나 부족한 부분은 있었지만 조직적인 은폐 의도는 없었다"고 해명했다.

24일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 통신·금융 대규모 해킹사고에 대한 청문회에서 최민희 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2025.9.24 김현민 기자 원본보기 아이콘

과방위 소속 의원들은 여야를 가리지 않고 KT와 유관기관들을 향해 날선 비판을 쏟아냈다. 한 의원은 "(KT가) 국가기간 통신망이라는 이름을 쓰는 것 자체가 부끄럽다"면서 "김 대표를 비롯해 연관된 임원진들 모두 사퇴해야 한다"고 주장했다. 그러면서 "국민이 불안해하고 염려하는 일이 터졌는데 사건을 축소하고 은폐하려 드느냐. 전 국민을 기만하는 것"이라고 목소리를 높였다.

황정아 더불어민주당 의원은 한 KT 대리점이 지난 4월 SKT 유심해킹 사태 당시 '해킹에서 안전한 KT로 오세요'라는 홍보 문구를 내세운 사진을 띄우면서 "부끄럽지 않느냐. 이랬던 KT가 자기들 해킹에는 허위, 조작, 은폐, 축소만 반복하고 있다"고 일갈했다. KT의 무단 소액결제 피해가 서울 서초구·동작구·경기 고양시 등에서도 일어난 사실이 뒤늦게 알려진 데 대해 "은폐가 아니면 무능 둘 중 하나다. 구멍가게가 털려도 이렇게는 안 하겠다"고 꼬집었다.

박정훈 국민의힘 의원도 "이번 사태를 쭉 보면서 KT는 정말 조직문화가 한심하다는 것을 느꼈다"면서 "얼마든지 예방할 수 있었다. 경고 사인도 다 있었는데 다 무시했다"고 꼬집었다. 이어 과거 공기업인 한국통신에서 민영화된 KT의 배경을 거론하며 "공무원식 마인드가 아직도 민영화된 KT에서 계속 유지되는 게 아닌가 하는 생각이 든다"고 말했다.

김장겸 국민의힘 의원은 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 미국 출장 중이라는 점을 언급하며 "사태의 심각성을 모르는 것 아니냐. 오늘 같은 엄중한 청문회에는 나와야 하는 것 아니냐"고 지적했다. 다만 과방위원장인 최민희 더불어민주당 의원은 "배 장관은 현재 대통령 유엔(UN) 일정에 함께하며 중요한 일정을 수행하고 있다"고 설명했다.

노종면 더불어민주당 의원도 KT가 사태 초기 경찰로부터 피해 사실을 안내받았음에도 내부 조직끼리 연락을 돌리다가 7번 만에야 사태 파악에 나선 걸 두고 "이건 뺑뺑이다. 이래놓고 업무량이 많아서 놓친 것이냐"라고 꼬집으며 "지금이라도 솔직하게 은폐·축소했음을 인정하고 사과한 뒤 재발 방지를 약속해야 한다"고 비판했다.

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 "KT가 인증키 등 복제폰 생성을 위한 주요 개인정보가 해킹으로 유출되지 않았다고 주장하지만 위험성이 있지 않으냐"는 박정훈 국민의힘 의원의 질의에 "그런 부분까지 면밀히 보겠다"고 말했다. 그러면서 "일단 인증키는 유출되지 않은 것으로 KT가 신고했는데 (민관 합동 조사단) 조사를 하면서 KT 말에 의존하지 않고 철저히 보겠다"고 말했다.

이날 참고인으로 출석한 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 "국정과제에 있는 국방 3축 체계(탐지, 방어, 무력화)처럼 사이버 보안 분야에서도 3축 체계를 어떻게 만들지 고민해야 한다"고 조언했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



