본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

지리산 함양시장 상인 자생력 강화 교육 열린다

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.24 12:56

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 마케팅부터 고객 응대
실질적 역량 강화 교육

지리산 함양시장에서 상인들의 자생력 강화를 위한 교육이 열린다.


경남 함양군은 오는 25일 오후 5시 지리산 함양시장 내 여민락에서 전통시장 상인과 소상공인 50여 명을 대상으로 '지리산 함양시장 자생력 강화 교육'을 개최한다고 밝혔다.

이번 교육은 급변하는 유통 환경 속에서 전통시장 상인들이 효과적으로 대응할 수 있도록 역량을 강화하고, 디지털 마케팅과 고객 서비스 품질 향상을 통해 실질적인 경쟁력을 높이는 데 그 목적이 있다.

지리산함양시장 상인 교육. (자료사진)

지리산함양시장 상인 교육. (자료사진)

AD
원본보기 아이콘

교육은 경상남도 상인연합회 윤장국 회장이 강사로 나서 온누리상품권·제로페이 사용법, 고객 친절 응대법과 불만 고객 응대 요령, 단골 확보를 위한 소통 방법 등 고객 응대와 서비스 의식을 높이기 위한 교육을 중심으로 이루어진다.


함양군 관계자는 "이번 교육은 단순히 정보를 전달하는 것을 넘어, 실제로 시장에서 고객들을 직접 만나고 있는 윤장국 회장의 체감하고 적용할 수 있는 실질적인 내용으로 준비했다"라며 "앞으로도 지역 전통시장 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 사업을 지속해서 추진할 계획"이라고 밝혔다.


이번 교육은 지리산 함양시장 상인회와 지역 소상공인연합회의 협조로 진행되며, 현장에서 상인들과 소통하며 질의응답 시간도 마련돼 평소 궁금했던 사항을 해소할 수 있는 장을 마련할 계획이다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기