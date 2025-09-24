정선군, 서울아산병원과 남면 지역주민 무료 의료봉사 실시

강원도 정선군은 서울아산병원이 지난 23일부터 24일까지 이틀간 민둥산문화체육센터에서 지역주민 150여명을 대상으로 무료 이동진료를 실시했다고 밝혔다.

이번 의료봉사는 서울아산병원의 사회공헌 활동인 '직원추천 의료봉사'로 남면이 의료봉사 대상 지역으로 선정되면서 추진됐으며, 서울아산병원의 전문 의료자원과 이동진료버스를 활용해 취약계층 주민에게 수준 높은 의료서비스를 제공하고 지역사회와 함께 성장하는 의료 협력을 확대하는 데 의미가 있다.

의료봉사에는 서울아산병원 가정의학과 전문의를 비롯해 간호사, 방사선사, 임상병리사 등 15명의 의료진이 참여했으며, 혈압·혈당 측정, 혈액·소변 검사, 심전도, X-ray 촬영 등 검사와 함께 환자 상태에 따라 영양제 수액 주사도 제공됐다.

이번 진료에는 남면 주민 150여 명이 참여했으며, 환자 개개인의 복용약과 건강상태 등을 고려한 맞춤형 상담과 검사가 이뤄졌다. 아울러 원활한 행사 진행을 위해 정선군보건소를 중심으로 남면행정복지센터, 자율방범대, 의용소방대 등 지역 기관·사회단체가 협력해 접수 지원, 교통 안내, 주민 안전관리 등을 맡았다.

정선군 보건소 관계자는 "서울아산병원 전문 의료진이 직접 남면을 찾아 주민 건강을 세심하게 살펴준 것에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 지역 주민들의 의료서비스 향상을 위해 다양한 기관과 협력해 나가겠다"고 말했다.





