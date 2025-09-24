성동구 만든 '안심 성동 프로젝트'…노동부 "전국 확산 추진"

산재 예방 중앙정부·기초지자체 협력 최초 사례

정원오 구청장 연내 ‘산업안전기동대’ 신설

이재명 대통령 경기도지사 시절 도입한 정책

서울 성동구(구청장 정원오)는 23일 김영훈 고용노동부 장관과 함께 한양대학교 의생명융합연구센터 신축공사 현장에서 합동 불시점검을 실시했다고 24일 밝혔다.

정원오 성동구청장(앞줄 오른쪽)과 김영훈 고용노동부 장관(앞줄 가운데)이 성동구의 건설 현장을 합동점검 중인 모습. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 소규모 건설 현장에서 빈발하는 추락 사고 예방을 위해 중앙정부와 기초지자체가 협력한 전국 최초의 중대재해 예방 거버넌스 구축 사례다.

점검 과정에서 엘리베이터 설치 시 추락방지 미조치, 외부비계 작업발판 미설치, 개구부 덮개 미고정 등 추락사고 위험요인이 확인돼 즉각 개선조치가 내려졌다.

현장에서는 성동구가 전국 최초로 도입한 ‘안심 성동 프로젝트’ 시연도 진행됐다. 외국인 노동자들이 17개국 언어로 QR코드를 활용해 안전수칙을 학습할 수 있는 이 프로그램은, 공사 현장의 통역 인력 부족과 외국어 자료 부재 문제를 혁신적으로 해결한 모델이라는 평가를 받았다.

시연 후 김영훈 고용노동부 장관은 “안심 성동 프로젝트를 전국으로 확산시켜 소규모 건설 현장 외국인 노동자 안전을 강화하고 산재 사망 제로 달성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

성동구는 중앙정부 조치에 앞서 현장에서 산업안전 경험과 역량을 쌓아가며, 중앙과 지방정부가 함께 산업안전 거버넌스를 구축하겠다는 계획이다.

정원오 성동구청장은 “안전은 비용이 아닌 가장 확실한 투자이며, 안전한 현장을 지켜내는 기업이야말로 가장 높은 가치를 창출한다”며 “앞으로도 중앙정부와 협력해 지역 산업안전 거버넌스 구축과 모두가 안심할 수 있는 도시 실현에 힘쓰겠다”고 강조했다.

성동구는 ‘노동안전 종합대책’ 기조에 따라 연내 ‘산업안전기동대’를 신설해 소규모 사업장 산업재해 예방과 안전문화 확산에 주력할 계획이다. 이 모델은 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입한 바 있는 모델로, 서울 자치구에 맞게 확대 적용할 예정이다.

정원오 성동구청장(오른쪽)과 김영훈 고용노동부 장관이 성동구의 건설 현장을 합동점검하고 있다. 성동구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



