2년 만에 SNS 재개, BTS '슈가' 올린 게시물 뭐길래?

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 2년 만에 소셜미디어에 새 게시물을 올려 화제다.

22일 슈가는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다.

해당 사진에는 콘크리트 벽으로 둘러싸인 공간에서 검은색 옷을 입고 일렉 기타를 들고 포즈를 취하고 있는 슈가의 모습이 담겼다. 슈가는 게시물에 따로 설명글은 덧붙이지 않았다.

이 게시물은 지난 2023년 8월 이후 2년여 만에 SNS 활동 재개다. 슈가는 2023년 9월 사회복무요원으로 군 대체 복무를 시작했다.

이 가운데 지난해 8월 음주 상태로 전동 스쿠터를 운전한 혐의로 약식 기소돼 1500만 원의 벌금형을 받았다. 대체 복무 중 음주운전 논란으로 물의를 빚은 슈가는 지난 6월 소집해제된 이후에도 SNS 활동을 재개하지 않고 있었다.

사건 후 슈가는 자필 사과문을 통해 "저의 경솔함이 저를 아껴주시는 모든 분을 힘들게 하고 있다. 다시는 잘못된 행동을 하지 않도록 노력하고 뉘우치며 살아가겠다"고 했다.

소집해제 후 위버스를 통해 팬들에게 "작년에 있었던 일로 실망과 심려를 끼쳐 드려서 죄송하다. 무엇보다 팬분들의 마음을 다치게 했다는 점이 너무 속상했다"고 사과했다.

지난 6월에는 세브란스병원과 자폐 스펙트럼 장애 환자의 치료와 사회적 자립을 지원하기 위한 전문 치료센터를 설립한다는 소식과 함께 50억원이라는 거액을 기부한 사실이 알려져 화제가 됐다.

3월부터 6월까지 주말을 활용해 실제 자폐 스펙트럼 장애 아이들을 만나며 프로그램 개발에 참여하는 등 재능 기부를 통한 봉사활동까지 힘쓴 것으로 전해졌다.

