광주도시공사, 주거 취약계층 '송편 나눔'

광주도시공사는 23일 북구 남도향토음식박물관에서 주거 취약계층과 함께 '한가위 송편 나눔' 행사를 진행했다.

광주도시공사(사장 김승남)는 23일 북구 남도향토음식박물관에서 주거 취약계층 주거상향 지원사업 입주자를 대상으로 '한가위 송편 나눔' 행사를 진행했다.

이번 행사는 주거 취약계층이 공공임대주택으로 이주한 후, 주민 주도 공동체 활동을 통해 심리적 안정감을 증진하고 관계망 형성을 유도해 사회적 고립 해소와 재취약을 방지하는 데 목적을 두고 있다.

행사에는 초청 세대와 공사 임직원 등이 참석했으며, 행사 종료 후 참석자들은 서로 담소를 나누는 시간을 가졌다. 공사는 사전 준비한 강정 및 명절 음식을 참석자들에게 나눠 주었다.

이날 행사에 참여한 한 어르신은 "혼자 지내는 명절마다 쓸쓸했는데, 함께 송편을 빚으며 사람 사는 정을 느낄 수 있어 참 좋았다"며 감사의 마음을 전했다.

김승남 사장은 "작은 나눔이지만, 이웃과 정을 나누는 명절의 의미를 되새길 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회 소외 이웃들을 위한 다양한 지원과 교류의 자리를 계속해서 마련하겠다"고 말했다.

한편 광주종합주거복지센터는 주거 취약계층을 위한 커뮤니티 프로그램으로, 맞춤형 재난안전교육과 김장 프로그램 행사도 추진할 예정이다.





호남취재본부 강성수 기자



