본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시약사회, '창고형 약국' 약사법 위반 고발

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.23 17:19

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 광산구 수완지구에 개설 준비 중인 창고형 약국. 민찬기 기자

광주 광산구 수완지구에 개설 준비 중인 창고형 약국. 민찬기 기자

AD
원본보기 아이콘

광주시약사회가 광주에 오픈 예정인 '창고형 약국'을 약사법 위반으로 경찰에 고발했다.


시약사회는 23일 보도자료를 내고 "해당 업소가 약국 개설 절차를 끝내지 않고 의약품을 미리 공급받아 비축한 정황을 확인했다"며 이같이 주장했다.

시약사회는 "약국으로 개설되지 않은 업소가 의약품을 유통했다면 1년 이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다"며 "관련 도매상과 제약사도 함께 처분받아야 한다"고 강조했다.


광주에서는 대형마트 방식으로 의약품을 진열 판매하는 창고형 약국이 광산구 수완지구, 서구 쌍촌동에 각각 문을 열 예정이다. 약사법 위반 의혹이 제기된 곳은 수완지구에서 개설을 추진 중인 약 760㎡(230평) 규모의 매장으로, 이르면 이달 말께 문을 열 것으로 알려졌다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기