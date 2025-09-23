"어민 생존권 위협" …고흥서 '해상풍력 중단 반대'시위

고흥해상풍력반대대책위, 23일 군청 앞 600여명 모여

"어민 동의없는 해상풍력 결사 반대" 주장…상여도 등장

고흥군해상풍력반대대책위원회는 23일 오후 고흥군청 앞에서 어민 등 600여명이 참석한 가운데 "생존권 위협하는 해상풍력 중단"을 요구하며 시위를 벌였다. 김재승 기자 AD 원본보기 아이콘

고흥군해상풍력반대대책위원회(위원장 이홍재 고흥군수협조합장)는 23일 오후 고흥군청 앞에서 어민 등 600여명이 참석한 가운데 "생존권을 위협하는 해상풍력은 중단돼야 한다"고 주장했다.

이홍재 위원장은 "어민 동의 없는 해상풍력은 결사반대"라며 "고흥군은 수산업과 공존할 수 있는 구조 없이 개발 논리만 앞세우고 있다"고 강하게 비판했다.

이날 시위 현장에는 상여가 등장할 정도로 사업 주체인 고흥군과 군민들의 갈등이 고조되고 있음을 단적으로 보여줬다. 어민들의 생계가 그만큼 위협받고 절박함을 방증하는 대목이다.

고흥군은 지난해 산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관한 '공공주도 해상풍력 적합 입지 발굴사업'에 선정되며 2GW 규모의 계획 입지를 개발 중이다.

군은 ▲지속적인 어업활동 보장 ▲정당한 보상 ▲어업소득 보전 등 '3대 원칙'을 내세우며 "이 중 하나라도 충족되지 않으면 사업을 추진하지 않겠다"는 입장을 밝혔지만, 어민단체와 건설을 둘러싼 갈등을 빚고 있다.

이에 대해 고흥군 관계자는 "공공주도 해상풍력은 어민이 직접 참여하는 구조로 설계돼 있으며, 공존대책위원회 구성을 제안한 상태"라며 "갈등 해소를 위해 지속적으로 대화하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



