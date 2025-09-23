본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

우울증 갤러리서 만난 10대 성폭행한 20대들, 항소심도 중형

임주형기자

입력2025.09.23 17:22

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원심과 동일한 징역 7~8년 선고

온라인 커뮤니티 디시인사이드 '우울증 갤러리'에서 만난 미성년자를 성폭행한 혐의로 기소된 20대 남성 2명이 2심에서도 중형을 선고받았다.


디시인사이드 우울증 갤러리 모습. 연합뉴스

디시인사이드 우울증 갤러리 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

23일 연합뉴스에 따르면 서울고법 인천원외재판부 형사1부(정승규 부장판사)는 이날 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 준강간 등 혐의로 기소된 A씨(23)의 항소심 선고 공판에서 1심과 같은 징역 8년을 선고했다. 재판부는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 강간 혐의로 기소된 B씨(26)에도 1심과 동일한 징역 7년을 선고했다.

재판부는 "원심 판단이 잘못됐다고 볼 수 있는 사례를 찾아보기 어렵다"며 "새로운 양형 요건도 찾아볼 수 없다"고 이같이 판시했다. 이들의 앞서 이들의 다른 공범인 C씨(23)도 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 유사성행위 등 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 8년을 선고받고 항소했으나, 기각됐다.


이들 3명은 2023년 12월부터 지난해 4월까지 인천, 서울 오피스텔 및 다세대주택 등에서 피해자 D양 등 중·고등학생 4명과 성관계를 하거나, 유사 성행위를 한 혐의를 받는다.


이들은 술을 마시고 잠이 든 피해자를 성폭행하거나 폭행해 기절하게 했고, B씨는 10대에 불과한 피해자를 10차례 성폭행하고 신체적으로 학대한 것으로 조사됐다. 또 이들은 피해자들에게 향정신성의약품(마약류)을 직접 투약하거나, 일부 피해자들에게 제공했던 것으로 드러났다.

피해자 4명 중 2명은 미성년자 의제 강간이 성립되는 중학생이었다. 현행 형법상 상대방의 동의 여부와 관계없이 만 16세 미만의 미성년자와 성행위를 하면 처벌받는다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기