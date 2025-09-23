본문 바로가기
홍천군, 고 강재구 소령 추모공원 기념관 확장·신축 추진

이종구기자

입력2025.09.23 16:57

홍천군, 국가보훈부와 현장 실사
“국가적 차원의 기념 공간 조성 최선”

강원도 홍천군(군수 신영재)은 23일 국가보훈부와 함께 故 강재구 소령 추모공원 기념관 확장·신축을 위한 현장 실사를 실시하며, 사업 로드맵 마련과 예산 확보 등 전 과정에서 적극적으로 나서겠다는 방침이다.

홍천군이 23일 국가보훈부와 함께 故 강재구 소령 추모공원 기념관 확장·신축을 위한 현장 실사를 실시하고 있다. 홍천군 제공

이번 현장 실사는 지난 9월 10일 신영재 홍천군수가 국가보훈부를 방문해 강유진 차관과 면담을 가진 데 따른 후속 조치다.


당시 신영재 홍천군수는 "국가를 위해 목숨을 바친 강재구 소령의 살신성인 정신을 후대에 알리기 위해 추모 공간의 규모와 시설 수준을 국가적 차원에서 확충해야 한다"라고 강조한 바 있다.

홍천군은 지난해 열린 제13회 홍천군 군인의 날에서도 강재구 소령을 추모하는 행사를 마련해, 군인의 날 제정의 역사적 의미와 고인의 희생정신을 널리 알린 바 있다. 이러한 흐름은 추모공원 기념관의 시설 확충 필요성을 다시금 확인하는 계기가 됐다.


향후 홍천군은 국가보훈부와 긴밀히 협의하며 ▲기본계획 수립 ▲예산 확보 ▲설계 및 착공 ▲준공 및 개관으로 이어지는 체계적인 로드맵을 마련해 사업을 추진할 계획이다.


한편, 故 강재구 소령은 맹호부대 제1연대 제10중대장으로서 홍천군에서 월남 파병 훈련 중, 부하가 실수로 떨어뜨린 수류탄을 몸으로 덮어 부하들을 구하고 28세 나이에 산화했다. 홍천군은 이 숭고한 희생을 기리기 위해 추모공원을 조성·관리해 왔으며, 이번 사업을 통해 국가적 기념 공간으로 발전시키겠다는 목표를 세우고 있다.

신영재 홍천군수는 "강재구 소령의 위대한 업적과 희생정신을 기념하는 공간은 국가적으로도 큰 의미가 있다"며 "홍천군은 국가보훈부와 협력해 기념관 확장·신축이 조속히 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제

함께 본 뉴스

