"살아남은게 기적" 비행기 바퀴에 숨어 2시간 비행한 아프간 소년

카불 출발 캄에어 여객기 착륙 직후 발견

약 2시간 비행…"호기심에 올라타" 진술

13세 아프가니스탄 소년이 호기심에 자국 수도 카불에서 출발한 여객기에 몰래 숨어들어 인도 델리까지 도착하는 사건이 발생했다.

22일(현지시간) 인도 매체 인디아투데이 등은 지난 21일 카불에서 출발해 델리 인디라 간디 국제공항에 도착한 아프간 항공사 캄에어 소속 여객기 RQ-4401의 랜딩기어(비행기 바퀴 등 이착륙에 필요한 장치) 부분에서 13세 아프간 소년이 발견됐다고 전했다.

보도에 따르면 아프간 북부 쿤두즈주 출신인 이 소년은 카불 공항의 제한 구역에 침입해 항공기 후방 랜딩기어 부분에 몸을 숨겼으며, 약 2시간의 비행 끝에 오전 11시쯤 델리에 도착했다.

소년이 발견된 건 항공기 착륙 직후 활주로 인근에서 돌아다니던 모습을 항공사 직원이 목격하면서다. 이후 이 소년은 항공사 직원에게 붙잡혀 인도 중앙산업안전군(CISF)에 인계됐으며, 이후 다른 곳으로 옮겨져 조사를 받았다.

조사에서 소년은 단순히 호기심에 항공기에 올라탔으며 위험성을 제대로 알지 못했다고 진술했다고 인도 PTI 통신은 전했다. 당국은 같은 날 오후 12시30분 델리에서 출발한 동일 항공편에 소년을 태워 아프가니스탄으로 송환했다.

캄에어 보안 요원들은 착륙장치 수납공간을 정밀 수색하는 과정에서 소년이 소지했던 것으로 추정되는 작은 빨간색 스피커를 발견했다. 이후 대테러 점검을 포함한 안전 검사를 마친 뒤 항공기는 이상 없음이 확인됐다.

이같은 사실이 알려지자 아프간과 인도 누리꾼들은 믿기 어렵다는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "수천 미터 상공에서 영하의 기온과 산소 부족을 어떻게 견뎌냈는지 이해할 수 없다"고 말했다. 일반적인 여객기 순항고도인 9300m는 기온이 영하 50~60도에 육박하고 바람이 강하게 부는 극한 환경이다. 다른 누리꾼들도 "정말 믿기 힘든 일", "그야말로 놀라운 생존"이라며 놀라움을 감추지 못했다.





