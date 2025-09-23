'대구 포크페스티벌' 구경오세요!…유리상자·양하영·이치현·이규석 공연

대구시와 (사)대구포크페스티벌은 오는 26일부터 28일까지 3일간, 김광석길 야외콘서트홀 일원에서 '2025 대구포크페스티벌'을 개최한다.

올해 11회를 맞이한 대구포크페스티벌은 단순한 음악 축제를 넘어, 예술과 일상이 어우러지는 문화의 장으로 자리매김했다. 신인 포크 아티스트 발굴을 위한 '포크스타 콘테스트', 지역 음악 생태계 활성화, 시민 참여형 프로그램 등을 통해 공연문화도시 대구의 브랜드 가치를 높이고 있으며, 매년 포크 음악을 사랑하는 시민들과 방문객들의 큰 호응을 얻고 있다.

개막 공연은 26일 오후 5시에 시작되며, 국민적인 사랑을 받는 포크 듀오 '유리상자'와 청아한 음색으로 사랑받고 있는 싱어송라이터 '양하영'의 공연으로 막을 연다.

27일에는 감성적인 서정미로 사랑받는 '자전거 탄 풍경'과 오랜 시간 팬들과 함께 해온 레전드 포크 그룹 '여행스케치'가 무대에 올라, 진솔한 가사와 풍부한 멜로디로 관객들과 깊은 교감을 나눈다.

축제 마지막 날인 28일에는 한국 록·포크계의 전설 '이치현', 그리고 감성적인 음악 세계로 잘 알려진 '이규석'이 출연해 대미를 장식한다. 각 세대를 대표하는 아티스트들이 한자리에 모여 포크 음악의 진면목을 선보일 예정이다.

한편, 개막에 앞서 25일에는 '포크스타 콘테스트'가 펼쳐진다. 이번 콘테스트에는 전국 각지에서 신인 뮤지션, 언더그라운드 밴드, 일반인 아티스트 등 총 83팀의 참가자들이 지원해 큰 관심을 모았다.

1차 예선을 통과한 약 20팀이 김광석길 무대에 올라 열띤 경합을 펼칠 예정이다. 우수 팀은 축제 기간 무대 출연 기회와 함께 시상금을 수여받는다. 시상금은 대상 1팀(100만원), 최우수상 1팀(50만원), 우수상 2팀(각 30만원), 장려상 6팀(각 10만원)이다.

이재성 대구시 문화체육관광국장은 "올해 11회째를 맞는 대구포크페스티벌이 신진 뮤지션들에게는 새로운 도전의 장이 되고, 깊어가는 가을 정취 속 김광석길에서 퍼져나가는 포크 선율이 시민들의 일상에 따뜻한 울림이 되길 기대한다"고 말했다.





