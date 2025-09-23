양구군, 24일 '양구 지속가능학습도시 국제컨퍼런스' 개최

라틴아메리카 학습도시와의 교류 협력 통해 글로벌 학습도시 도약

강원도 양구군은 24일 평생학습관에서 '2025 양구 지속가능학습도시 국제컨퍼런스'를 개최한다. 라틴아메리카 GNLC(Global Network of Learning Cities) 시장단 2명을 포함해 관계자 18명 등 총 21명이 초청되며, 양구군민과 평생교육 관계자 등 200여 명이 온·오프라인으로 함께한다.

양구군 지속가능도시 국제컨퍼런스 포스터. 양구군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 컨퍼런스는 지난 4월 멕시코 산루이스포토시와 업무협약(MOU)을 체결하고 GNLC 라틴아메리카 학습도시들과 국제교류의 기반을 마련한 데 이어, 인구 소멸 위기 극복과 지속 가능한 미래 구현을 위해 교류의 장을 마련하였다.

컨퍼런스 핵심은 '학습이 지속가능성의 열쇠'라는 점이다. 환경·경제·사회 문제 해결의 출발점은 시민의 역량 강화와 공동체의 학습 문화에 있으며, 국제 파트너들과 함께 실천 사례를 만들어 지역의 회복력과 희망을 높여 나갈 계획이다.

컨퍼런스는 '희망을 심고, 학습을 강화하며, 지속 가능한 미래를 만든다'를 주제로 기조연설, 사례 발표, 공동선언 등으로 진행된다.

글로벌 지속가능 학습도시 동향과 미래 전망을 다루는 기조연설을 시작으로 △K-학습도시 양구군 특화 사례 △라틴아메리카 및 멕시코 학습도시연맹 도시들의 전략과 특별사례 발표가 이어진다. 마지막으로 '지속가능 학습도시 녹색 유토피아 양구 공동선언'을 통해 학습 도시 간 협력 비전을 공유할 예정이다.

양구군은 이번 국제컨퍼런스를 통해 학습도시 간 연대를 강화하고 군민과 함께 지속가능한 평생학습 생태계를 조성함으로써, UNESCO GNLC 가입을 목표로 국제 파트너쉽을 강화하고 글로벌 학습도시 도약을 위해 위상을 높여 나갈 예정이다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>