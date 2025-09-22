본문 바로가기
담양군, '대한민국 새단장·내마을 새단장' 캠페인

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.22 18:21

추석 앞두고 대대적 환경정화 활동
100여명 참여…쓰레기 1.7톤 수거

담양군은 22일 담양시장과 하천 주변 일대에서 공무원과 관계기관, 단체 등 100여명이 참여한 가운데 '대한민국 새단장! 내마을 새단장! 캠페인'을 펼쳤다. 담양군 제공

담양군은 22일 담양시장과 하천 주변 일대에서 공무원과 관계기관, 단체 등 100여명이 참여한 가운데 '대한민국 새단장! 내마을 새단장! 캠페인'을 펼쳤다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 22일 담양시장과 하천 주변 일대에서 공무원과 관계기관, 단체 등 100여명이 참여한 가운데 '대한민국 새단장! 내마을 새단장! 캠페인'을 펼쳤다.


이날 캠페인은 행정안전부가 주관하는 범국민 청결 운동의 하나로, 여름철 집중호우로 발생한 쓰레기를 정리하고 추석을 맞아 귀성객과 관광객에게 깨끗한 담양을 알리기 위해 추진됐다.

행사에는 전남도·담양군 공무원, 전남새마을회, (사)대한야생동물보호협회 전남지회, (사)생태도시담양21협의회, 영산강보전담양군협의회 등 기관·단체가 대거 참여했다.


참가자들은 담양시장과 주차장 일대에서 1.7t의 쓰레기를 수거하고, 무단투기 근절을 위한 거리 캠페인도 함께 진행했다. 또 마을 주민들이 직접 청소에 나서는 '내 마을 집중 청소 주간'과 함께 운영하며 주민 참여와 자치 의식 확산에도 기여했다.


정철원 군수는 "지역사회 구성원 모두의 작은 손길이 담양의 큰 변화를 만든다"며 "더 쾌적하고 살기 좋은 담양을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
