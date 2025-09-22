본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한·중 경제자유구역 열기 지핀다… 상하이 자유무역구 대표단, 부산진해경자청 교류 방문

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.22 15:54

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양국 경제자유구역 간 교류협력 강화

산업·물류·금융 아우르는 네트워크 ↑

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 22일 중국 상하이시 공무원과 자유무역구 소속 기업인들을 손님으로 맞았다.


이번 상하이 대표단의 방문은 지난 5월 경자청이 상하이를 찾아 자유무역구 관리위원회와 교류하고 산업·물류 거점과 첨단 산업단지를 시찰하며 협력 기반을 다진 데 이어 이뤄졌다.

상하이 자유무역구는 2013년 중국 최초로 지정된 자유무역구이다. 개방형 무역·투자 제도를 이끌며 첨단 제조업, 금융, 물류가 집적된 중국의 핵심 경제 거점이다. 세계 최대 항만인 상하이항과 연계된 물류 인프라를 기반으로 글로벌 기업들의 투자가 집중되고 있으며 중국 경제 개방과 혁신을 상징하는 대표적인 지역으로 꼽힌다.


대표단은 경자청의 투자유치 설명을 듣고 부산·진해 신항 개발 현황과 경제자유구역 산업 육성 정책 사례를 공유했다. 이어 스마트 복합 물류, 친환경·첨단 제조 등 공통 관심 분야에서 협력 방안을 논의했다. 중국공상은행(ICBC) 관계자들도 참석해 금융 지원과 교류 활성화를 주제로 의견을 나누면서 산업과 물류를 넘어 금융 분야까지 아우르는 전방위 협력 기반을 모색했다.


박성호 청장은 "상하이 자유무역구 대표단의 방문은 한·중 경제자유구역 간 상호 이해와 협력이 본격화되는 중요한 계기"라며 "산업, 물류, 금융 등 다양한 분야에서 협력 네트워크를 확대해 부산진해경제자유구역을 글로벌 물류·산업 클러스터로 육성해 나가겠다"고 힘줬다.

BJFEZ를 방문한 상하이 자유무역구 방한연수단.

BJFEZ를 방문한 상하이 자유무역구 방한연수단.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기