장수군, 25일 청년의 날 기념 '청년 야시장' 연다

즐길거리·볼거리 '풍성'

전북 장수군이 오는 25일 오후 6시부터 장수한누리전당 야외공연장에서 청년의 날 기념 '제4회 청년 야시장' 행사를 연다.

22일 군에 따르면 이번 행사는 장수군 청년협의체가 주최·주관하며, 청년들의 창의적 기획을 바탕으로 다양한 먹거리와 즐길 거리, 공연 프로그램을 준비해 군민과 관광객이 함께 어울릴 수 있는 야간 축제의 장으로 마련됐다.

제4회 청년야시장 포스터. 장수군 제공

축하공연에는 힙합, 밴드, 댄스팀 등이 올라 젊은 감각이 살아 있는 무대를 선보이며 젊은 감각과 활기를 전할 예정이다. 청년 노래자랑이 진행돼 참가자들이 끼와 열정을 뽐내고, 우수 참가자에게는 장수사랑상품권과 푸짐한 상품이 수여된다.

행사장 곳곳에서는 추억의 오락기, 다트·인형뽑기 등 레트로 게임을 즐길 수 있는 체험 부스가 운영된다. 푸드트럭 존은 지난해보다 규모를 늘려 총 8대가 참여하며 닭꼬치, 타코야끼, 분짜, 스테이크, 츄러스, 빙수 등 다양한 메뉴로 관람객의 입맛을 사로잡을 예정이다.

행사 당일에는 푸드트럭 이용객과 체험 부스 참여자를 대상으로 행운권 추첨이 진행되어 장수군 특산품과 지역 상점 상품권이 경품으로 제공될 예정이다.

최훈식 군수는 "청년들의 열정과 창의력이 고스란히 담긴 이번 야시장은 군민과 관광객이 함께 어울리는 특별한 무대였다"며 "앞으로도 청년들이 지역에서 자신들의 꿈을 펼치며 정착할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

청년 야시장은 단순한 장터를 넘어 청년과 군민이 함께 어울리며 지역 공동체의 활력과 새로운 가능성을 확인하는 의미 있는 축제로 자리매김할 전망이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



