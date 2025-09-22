고령군, ‘국가유산 미디어아트 고령 지산동 고분군’ 개막

'대가야, 열두 개의 별을 미디어아트로 노래하다'

국가유산청과 경상북도, 고령군이 주최하고 국가유산진흥원이 주관하는 '2025 국가유산 미디어아트 고령 지산동 고분군'이 지난 19일 밤 막을 올렸다.

이 행사는 세계유산 고령 지산동 고분군을 무대로 '대가야, 열두 개의 별'을 주제로 펼쳐지며, 대가야 악성 우륵이 작곡한 가야금 12곡과 지산동 고분군에 담긴 대가야의 영광을 미디어아트로 재해석했다.

미디어아트 공연은 ▲대가야의 기억 ▲열두 개의 별 ▲영원의 나라, 세 가지 구성으로 진행된다. 지산동 고분군과 가야금 12곡에 담긴 대가야의 기억을 소환하고 유물과 왕의 모습이 생명을 얻으며, 마지막으로 12개의 빛이 하나로 모여 대왕이 탄생하는 스토리로 이어진다. 특히 '영원의 나라'는 전통무희의 춤과 가야금 연주가 어우러진 하이라이트로 꾸며지며, 매주 금·토요일 밤 하루 2회 상연된다.

행사 기간에는 다양한 연계 프로그램도 마련됐다. ▲세계유산 등재 2주년 기념식(9.23)과 드론라이트쇼 ▲군립가야금연주단 정기공연(9.24) ▲대가야 문화예술제(9.27) ▲가야사 토크콘서트(9.27) ▲가얏고음악제(10.2) ▲더 캔들 인 고령(10.3) ▲가야고분군 버블쇼(10.11) 등이 준비돼 추석 연휴와 가을 관광객들을 맞이한다.

23일에는 지산동 고분군 세계유산 등재 2주년 기념식이 열리며, 드론라이트쇼와 대북·드로잉 퍼포먼스 등 다채로운 문화공연이 미디어아트와 어우러져 장관을 연출할 예정이다.

'2025 국가유산 미디어아트 고령 지산동 고분군'은 고령 대가야박물관 일대에서 9월 19일부터 10월 12일까지 24일간 매일 오후 7시부터 10시까지 운영되며, 행사 기간 대가야박물관 야간개장도 병행된다.

고령군은 "이번 미디어아트는 지산동 고분군 세계유산 등재 2주년과 대가야 고도 지정 1주년을 기념하는 의미 있는 행사로, 새로운 방식으로 고분군의 가치를 체험하고 가야문화를 향유할 기회가 될 것"이라고 전했다.

