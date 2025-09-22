본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[부고]윤다예(엠에프지코리아·매드포갈릭 대표)씨 모친상

한예주기자

입력2025.09.22 09:58

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲이옥수씨 별세, 윤다예(엠에프지코리아, 매드포갈릭 대표이사)씨 모친상 = 22일, 신촌세브란스병원 장례식장 15호실, 발인 24일 오전, 장지 부산추모공원.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"라면 먹으려는데 파리가" 추석 때 꼭 들르는데…'휴게소' 위생 비상

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

새로운 이슈 보기