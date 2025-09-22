▲이옥수씨 별세, 윤다예(엠에프지코리아, 매드포갈릭 대표이사)씨 모친상 = 22일, 신촌세브란스병원 장례식장 15호실, 발인 24일 오전, 장지 부산추모공원.
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
[부고]윤다예(엠에프지코리아·매드포갈릭 대표)씨 모친상
2025년 09월 22일(월)
