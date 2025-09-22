본문 바로가기
공연관광축제 '웰컴대학로' 26일 개막…47개 작품 공연

박병희기자

입력2025.09.22 09:38

K-공연관광 대표 축제 '2025 웰컴대학로'가 오는 26일부터 11월2일까지 대학로, 국립중앙박물관, 명동 등에서 한 달여간 펼쳐진다.


올해 9회 차를 맞이한 웰컴대학로는 한국의 매력적인 공연을 주제로 열리는 축제로 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사와 한국공연관광협회가 공동 주관한다.

오프라인 공연 '웰컴씨어터'는 대학로, 명동뿐만 아니라 부산 등 지역에서도 만나볼 수 있다. '웰컴씨어터'는 공모를 통해 선발한 공연작품들로 페인터즈, 점프 등 유명 넌버벌 공연부터 뮤지컬, 연극, 전통극 등 모두 47개의 작품이 공연된다. 더 많은 관광객이 공연을 관람할 수 있도록 인터파크 글로벌 페이지를 통해 외국인 대상 1만원 할인 쿠폰 등이 제공된다.

공연관광축제 '웰컴대학로' 26일 개막…47개 작품 공연
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기로 외국인 방문자 수가 급증한 국립중앙박물관에서는 오는 27~28일 야외 공연 '웰컴프린지'가 운영된다. 웰컴프린지는 무료로 열리는 쇼케이스로, 다채로운 체험 프로그램과 공연 티켓 등 경품 이벤트도 함께 진행된다. 유네스코 인류무형문화유산으로 지정된 전북 임실필봉농악, 2025년 에든버러 페스티벌 공식 초청작에 선정돼 세계적으로 호평받은 영월 장릉 낮도깨비, 천년의 전통을 가진 강릉단오제에서 전승되는 강릉 관노가면극 등 지역의 전통 공연과 태권도, 뮤지컬 등이 진행된다.


외국 관광객이 많이 찾는 명동에서는 10월8~10일, 대학로 마로니에 공원에서는 10월11~12에 웰컴프린지가 개최된다.


외국인 관광객이 모국어로 편안하게 공연을 즐길 수 있는 '스마트씨어터'도 10월 한 달간 집중적으로 선보인다. 스마트씨어터는 공연 대본을 번역해 스마트글래스(AI스마트 자막안경)를 통해 실시간으로 외국어 자막을 볼 수 있도록 설계한 것으로, 올해 처음 도입했다. 외국인 관람객의 공연 접근성 확대를 위해 최대 80% 할인된 금액으로 판매한다.

오는 26일 롯데호텔에서는 공연관광 상품화를 위한 '공연관광 마켓'이 열린다. 국내외 여행업계, 공연제작사, 지역관광전담기구 등 170여 명의 관계자가 참가해 공연과 관광을 결합한 상품 개발 등 비즈니스 상담을 할 계획이다.


관광공사 곽재연 한류콘텐츠팀장은 "올해 웰컴대학로는 웰컴프린지, 스마트씨어터 등 새로운 시도를 통해 외국인 관광객의 편의성을 크게 높이고 지역공연을 확대하여 K-공연관광의 저변을 넓히고자 했다"라며, "앞으로도 공연관광이 K-컬처의 주요 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
