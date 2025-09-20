본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

진교훈 강서구청장, 허준축제 성공기원제에 초헌관으로 참여

김민진기자

입력2025.09.20 19:30

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

진교훈 서울 강서구청장이 20일 허준근린공원에서 열린 '제2회 허준인트로축제 × 구암허준마을축제'를 찾아 '허준축제 성공기원제'에 참여했다.

진교훈 강서구청장(중앙 왼쪽)이 20일 허준근린공원에서 열린 허준인트로축제를 찾아 '허준축제 성공기원제'에 초헌관으로 참여하고 있다. 강서구 제공.

진교훈 강서구청장(중앙 왼쪽)이 20일 허준근린공원에서 열린 허준인트로축제를 찾아 '허준축제 성공기원제'에 초헌관으로 참여하고 있다. 강서구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이날 진 구청장은 초헌관으로 나서 축제의 성공적인 개최와 주민의 안녕을 기원했다. 기원제에는 진 구청장을 비롯해 양천향교, 허준 선생의 후손인 양천 허씨 대종회, 재단법인 허준문화진흥재단, 지역주민 등 100여 명이 참석했다.


이날 열린 '허준인트로축제'는 10월 18일부터 19일까지 서울식물원과 마곡광장 일대에서 열리는 '허준축제'에 앞서 열리는 사전 행사다. '전통과 치유'를 주제로 전통과 현대가 어우러진 공연과 다채로운 프로그램이 마련됐다.

진 구청장은 "허준인트로축제는 지역 주민과 함께 허준 선생의 역사적 가치와 지역 공동체 정신을 계승하는 소중한 자리"라며 "가족, 연인, 친구와 함께 축제를 찾아 전통과 현대가 조화를 이루는 다양한 프로그램을 즐기시길 바란다"고 말했다.


한편, 강서구의 대표 문화행사인 허준축제는 지난해 역대 최다 15만명의 방문객이 찾으며 성황리에 개최된 바 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 공공 주도? 국민은 안속는다…이재명 주택대책은 文 실패의 데자뷔" "또 공공 주도? 국민은 안속는다…이재명 주택대책... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'

"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기