본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

생활고 비관해 가족 살해 40대 '무기징역'…재판부 눈물의 선고

박은서인턴기자

입력2025.09.19 18:38

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재판장, 울먹이며 선고 요지 낭독
사랑한 부모에게 살해 당해…법원"용납 불가"

생활고를 이유로 아내와 두 아들을 살해한 40대 가장에게 법원이 무기징역을 선고했다.


생활고를 비관해 처자식을 살해한 혐의로 체포된 지모씨의 모습. 연합뉴스

생활고를 비관해 처자식을 살해한 혐의로 체포된 지모씨의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주지법 형사12부(재판장 박재성 부장판사)는 19일 살인 및 자살방조 혐의로 기소된 지모(49) 씨에게 무기징역형을 선고했다.

지 씨는 지난 6월1일 새벽 전남 진도군 임회면 진도항(팽목항)에서 아내와 고등학생 아들 2명을 태운 승용차를 몰고 바다로 돌진해 숨지게 한 혐의를 받는다. 그는 범행 전 가족에게 수면제를 먹였으며 스스로는 열린 차창으로 빠져나와 목숨을 건졌다.


이후 지인은 그의 연락을 받고 달려와 차량을 제공했고 지 씨는 광주로 도주했다가 범행 44시간 만에 검거됐다. 도주 과정에서 한 차례도 경찰이나 소방에 가족들의 구조 요청을 하지 않았다.


재판부는 "피해 아들들은 끝까지 가장 사랑했던 부모가 자신들을 살해했다는 생각을 못 했을 것"이라며 "어떠한 이유로도 용납될 수 없는 중대한 범죄"라고 양형 이유를 밝혔다. 이어 "피해 아들들이 주검으로 발견된 모습은 비극 그 자체였다"고 강조했다.

특히 판사는 선고 요지를 낭독하는 과정에서 울먹이며 중간중간 말을 잇지 못하기도 했다.


앞서 공판에서 지 씨 측은 선처를 호소하는 탄원서를 제출했으나 재판부는 "참혹한 범행 앞에서 변명의 여지가 없다"며 질타했다.


조사 결과 지 씨는 건설 현장에서 철근공으로 일하며 카드빚 약 2억원과 일용직 근로자 임금 3000만원을 체불한 상황이었다. 그러나 가족은 마지막 순간까지도 여행 계획을 세우며 평범한 일상을 기대했던 것으로 드러나 안타까움을 더했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기