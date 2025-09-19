본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서삼석 "국가 식량안보 강화·식량주권 확립"

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.19 18:33

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'식량안보법 제정안' 대표 발의

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 '식량안보법 제정안'을 대표 발의했다고 19일 밝혔다. 제정안은 기후위기와 국제정세 불안 속에서 국가 차원의 식량위기 대응 체계를 구축하고, 국민의 식량 접근권을 보장하기 위한 내용을 담고 있다.


서 의원은 "우리나라는 식량 대부분을 수입에 의존하고 있어 적정 식량 확보 실패가 곧 국가 안보와 국민 생존의 위협으로 이어질 수 있다"며 "제정안을 통해 식량의 안정적 확보, 공급·수급 관리, 비상 상황 대응을 위한 국가 책임을 명확히 규정했다"고 설명했다.

국제 평가에서도 우리나라의 식량 위기 대응 취약성이 지적됐다. 영국 이코노미스트지가 2022년 발표한 세계식량안보지수에서 한국은 OECD 최하위권에 머물렀으며, 식량안보 전략 항목에서는 0점을 받았다. 이에 반해 일본, 중국, 독일, 스위스 등 주요국은 이미 식량안보법이나 유사 제도를 제정해 위기에 대비하고 있다.


제정안은 ▲정부가 5년마다 '식량안보 기본계획' 수립 ▲식량안보 위기대응기금 조성 ▲식량 비축·방출 및 수입 조정 ▲국무총리 주관 '식량안보위원회' 설치 ▲국가 식량 위기경보 발령 및 대응 체계 점검 ▲위기 대응 매뉴얼 작성 및 관리 ▲양곡 무상 공급 근거 마련 등의 내용을 담고 있다.


서 의원은 "식량은 단순한 먹거리가 아니라 국가안보의 핵심 자원"이라며 "국민 먹거리를 국가가 책임지는 첫 걸음이 될 것"이라고 강조했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기