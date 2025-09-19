김영록 지사 "분단 80년 평화의 길 함께 열겠다"

평양공동선언 7주년 맞아 메시지 전달

'남북 합의 역사적 의미 되새겨야' 밝혀

김영록 전라남도지사는 19일 '9·19 평양공동선언' 7주년 맞아 "분단 80년의 현실을 극복하고 평화와 번영의 한반도를 열어가는 데 전남도가 앞장서겠다"고 다짐했다.

김 지사는 이날 '9·19 평양공동선언 7주년 메시지'를 통해 "한반도 평화의 소중함과 그날의 역사적 의미를 온 도민과 함께 되새긴다"며 이같이 밝혔다.

이어 "2018년 9월 19일 평양에서 남북 정상은 전쟁 없는 한반도를 선언하며, 비핵화와 군사적 긴장 완화, 경제협력, 이산가족 상봉, 문화체육 교류에 이르는 포괄적 합의를 이뤄냈다"며 "지금은 이행이 중단된 상태지만 평화를 향한 새로운 희망이 다시 싹트고 있다"고 강조했다.

이재명 정부는 평화공존과 번영의 한반도를 국정과제로 정하고, 9·19 남북군사합의를 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다고 밝혔으며, 대북 전단 살포와 확성기 방송 중단 등 긴장 완화 조치도 즉각 시행했다.

김 지사는 "긴 겨울을 견딘 나뭇가지에 새순이 돋아나듯, 평화를 향한 노력을 차근차근 쌓아간다면 경직된 남북관계도 해빙의 길로 접어들 것이다"며 "전남도는 한반도 평화의 길을 함께 열어가겠다. 호남권 통일플러스센터를 중심으로 남북교류협력과 북한 이탈 주민 지원에 힘쓰고, 농수산·문화예술 분야 등에서 교류의 물꼬를 틀 수 있도록 준비해 나가겠다"고 밝혔다.





