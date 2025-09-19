본문 바로가기
평택시, 중소기업 특례보증 지원 한도 2.5배 확대

정두환기자

입력2025.09.19 16:02

한도 운영액 77억→193억 늘어

경기도 평택시는 관내 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정을 위해 '중소기업 특례보증 지원사업'의 한도 운영 방식을 기존 4배수에서 10배수로 확대해 추진한다고 19일 밝혔다.

평택시, 중소기업 특례보증 지원 한도 2.5배 확대
이 사업은 시가 경기신용보증재단 출연을 통해 마련한 재원으로 담보력이 부족하거나 신용보증서 발급이 어려운 중소기업 대출을 위한 보증을 지원하는 것이다. 시는 총 84억원을 출연해 마련한 재원의 4배수까지 신보에 특례 보증을 추천해 왔다.


하지만 이번에 추천 한도를 10배수로 확대하면서 한도 운영액이 77억3000만원(9월 기준)에서 193억3000만원으로 116억원 늘어 더 많은 중소기업에 보증 혜택을 제공할 수 있게 됐다.

시는 대출기업 파산 등으로 발생하는 대위변제금액이 누적 출연금을 초과하면서 매년 한도 운영액이 줄어드는 데다, 대출기업 상환에 평균 8년 이상 소요돼 추천한도액 예측이 어려운 점 등을 개선하기 위해 추천 한도를 확대했다고 설명했다.


정장선 평택시장은 "앞으로도 맞춤형 지원 강화로 기업 성장을 뒷받침해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
