李대통령 "청년 어려움은 기성세대 잘못…기회 많이 만들겠다"

2030 청년 소통·공감 토크콘서트

이 대통령 "청년 전체가 피해 계층이라 생각"

19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 이재명 대통령과 2030 청년들의 소통·공감 토크콘서트에서 참석자들이 발언권을 얻기 위해 손을 들고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 19일 "청년세대가 어려워졌다"며 "기성세대들의 잘못"이라고 말했다. 이 대통령은 이같은 문제를 해결하기 위해 기회의 총량을 늘리겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 서울에서 열린 '2030 청년 소통·공감 토크콘서트'에 참석해 "요즘 청년들과 제가 살았던 청년 시절을 비교하면 명백하게 요즘 세대가 어려운 상황"이라면서 "(일자리가) 청년들 기대 수준에 맞지 않다"고 지적했다.

이 대통령은 기성세대와 청년세대의 차이가 "미래가 희망적이냐"에 달려있다고 설명했다. 이 대통령은 "우리가 성장하던 시기는 정말 대한민국이 고도성장 하는 시기였다"며 "당장은 어려워도 정말 오늘이 어제와는 다르고 내일모레는 오늘보다 더 나을 거라 믿었다"고 설명했다.

이 대통령은 "지금은 완전히 반대"라면서 "(일자리를) 구해도 안정성도 없고. 미래가 희망적이지도 않다. 그러다 보니 결혼도 연애도 다 포기하는 그런 안타까운 상황이 됐다"고 분석했다.

그러면서 "여러분에게 아무 잘못이 없다. 기성세대들 잘못"이라고 꼬집고 "이런 것을 예측하고 대책을 만들었어야 했다. 제가 제일 책임이 크다"고 밝혔다.

李 "청년 전체가 피해 계층이라 생각, 기회 총량 부족"

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 참석자와 대화하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

새 정부의 청년 정책에 대해서는 "기회를 많이 만드는 것"이라며 20대 남녀가 서로 차별받고 있다고 생각하는 통계조사를 언급했다.

이 대통령은 "청년세대 전체가 피해 계층이라 생각하고 있다"며 "기회의 총량이 부족하다. 다른 사람 통과하면 나는 통과 못 하는 상황이기 때문에 가까워야 할 청년세대 남녀가 편을 지어 다툰다"고 얘기했다.

이 대통령은 "나라가 망한 상황에서도 우리는 국민, 백성들의 힘으로 극복해 오지 않았나. 극복할 뿐만 아니라 세계에 자랑할 만한 나라가 돼가고 있다"며 "기회를 만들고 리셋하고, 새로운 각오로 서로 존중하고 이해하고 힘을 합쳐서 통합해서 함께 나가면 새로운 열어갈 수 있다"고 했다.

또 "대화를 정말 많이 하면 좋겠다"며 "전에는 실금을 그었는데 요즘은 실선을 그을 뿐만 아니라 아예 벽을 쌓아서 접촉이 잘 안 된다. 노동자와 기업인들이, 청년과 기성세대들이, 특히 청년 남성과 청년 여성들이 대화를 많이 하면 좋겠다"고 덧붙였다.

이날 행사에는 온라인을 통해 신청한 1185명 중 연령대·성별·지역 등을 반영해 무작위로 선발한 청년 2030 청년 150명이 참석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>