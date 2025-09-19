경동나비엔, 美 '2025 IDEA 디자인 어워드' 은상·본상 수상

콘덴싱 하이드로 에어컨, 숙면매트 등

세계 3대 디자인상 ‘IDEA 디자인 어워드’ 수상

경동나비엔은 미국 '2025 IDEA 디자인 어워드'에서 1개 제품 은상(Silver Prize)과 4개 제품 본상(Finalist)을 수상했다고 19일 밝혔다. 수상 제품은 ▲히트펌프 전기 온수기(NWP500) ▲콘덴싱 하이드로 에어컨 ▲나비엔 숙면매트 온수 ▲스마트 도어락 시리즈 ▲상업용 보일러(NFB700-C)다.

미국산업디자이너협회(ISDA)에서 주관하는 'IDEA 디자인 어워드'는 세계 3대 디자인 어워드로, 디자인 혁신성과 사용자 경험, 사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 본상(Finalist)을 선정한다. 본상 수상작 중 심사를 통해 금상과 은상, 동상을 시상한다.

히트펌프 온수기 AD 원본보기 아이콘

은상(Silver Prize)을 수상한 히트펌프 전기 온수기 'NWP500'의 디자인은 구조적인 조화를 구현하며 견고한 단단함을 표현하고자 했다. 표면은 무광으로 처리하고 정제된 라인을 적용해 세련된 느낌을 더했으며, 사용자의 신장과 시야각을 고려해 컨트롤 패널을 배치하며 조작의 편의성을 높였다.

본상 대표작은 북미에 출시 예정인 '콘덴싱 하이드로 에어컨'이다. 물이 증발할 때 주변의 열을 흡수하는 원리를 냉방에 활용한다. 경동나비엔은 차별화된 기술력에 편의성까지 고려한 디자인을 적용했다. 국내에 출시 예정인 '나비엔 숙면매트 온수' 신제품도 최적화된 숙면환경을 제공하는 디자인으로 호평받았다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>