본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

한패스, 안산대학교와 유학생 진로·취업 지원 MOU 체결

유현석기자

입력2025.09.19 09:06

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 금융·생활 플랫폼 기업 한패스가 안산대학교와 유학생 진로·취업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.


왼쪽부터 박창헌 한패스 플랫폼사업부 이사, 이혜경 안산대학교 입학홍보협력처장. 한패스

왼쪽부터 박창헌 한패스 플랫폼사업부 이사, 이혜경 안산대학교 입학홍보협력처장. 한패스

AD
원본보기 아이콘

주요 협력 내용은 ▲다국어 기반 채용·진로 정보 제공 ▲유학생 대상 취업·비자·생활 관련 설명회 공동 개최 ▲온·오프라인 상담·연계 활동 ▲플랫폼, 홍보 채널 공동 활용 등이다.

한패스는 자사 금융 플랫폼을 활용해 학비·생활비 수령, 본국 송금 등 필수 금융 환경을 제공하고 국내외 결제 연계, 언어 장벽을 낮춰 금융 접근성을 강화한다. 유학생들은 단순한 진로 정보 제공을 넘어 실질적인 생활 안정과 미래 설계 지원을 받을 수 있다.


한패스는 최근 구인구직 서비스 운영 2개월 만에 외국인 구직자 250명의 취업을 성사시키며 플랫폼 성과를 입증했다. 이번 협력은 유학생 맞춤형 지원으로 확장하는 계기가 될 전망이다.


박창헌 한패스 이사는 "한패스는 금융 편의를 넘어 외국인들이 한국에서 안정적인 생활과 진로를 이어갈 수 있도록 돕는 외국인 라이프 파트너"라며 "금융과 생활, 진로를 연결하는 원스톱 솔루션을 통해 글로벌 플랫폼 브랜드를 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

한편 한패스는 국내 거주 외국인 대상 모바일 송금·결제 서비스로 출발해 현재는 생활·취업·비자까지 아우르는 외국인 라이프 파트너 플랫폼으로 자리매김하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

연인 그린 피카소 미공개 작품 경매…추정가 131억원

14억 현상금 "줘야" "말아야" "기부해야"…커크 암살 용의자 父 둘러싼 논란

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

트럼프 "미·중 무역 합의 임박…커크, 대통령될 재목"

새로운 이슈 보기