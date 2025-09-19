한패스, 안산대학교와 유학생 진로·취업 지원 MOU 체결

글로벌 금융·생활 플랫폼 기업 한패스가 안산대학교와 유학생 진로·취업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

왼쪽부터 박창헌 한패스 플랫폼사업부 이사, 이혜경 안산대학교 입학홍보협력처장. 한패스 AD 원본보기 아이콘

주요 협력 내용은 ▲다국어 기반 채용·진로 정보 제공 ▲유학생 대상 취업·비자·생활 관련 설명회 공동 개최 ▲온·오프라인 상담·연계 활동 ▲플랫폼, 홍보 채널 공동 활용 등이다.

한패스는 자사 금융 플랫폼을 활용해 학비·생활비 수령, 본국 송금 등 필수 금융 환경을 제공하고 국내외 결제 연계, 언어 장벽을 낮춰 금융 접근성을 강화한다. 유학생들은 단순한 진로 정보 제공을 넘어 실질적인 생활 안정과 미래 설계 지원을 받을 수 있다.

한패스는 최근 구인구직 서비스 운영 2개월 만에 외국인 구직자 250명의 취업을 성사시키며 플랫폼 성과를 입증했다. 이번 협력은 유학생 맞춤형 지원으로 확장하는 계기가 될 전망이다.

박창헌 한패스 이사는 "한패스는 금융 편의를 넘어 외국인들이 한국에서 안정적인 생활과 진로를 이어갈 수 있도록 돕는 외국인 라이프 파트너"라며 "금융과 생활, 진로를 연결하는 원스톱 솔루션을 통해 글로벌 플랫폼 브랜드를 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

한편 한패스는 국내 거주 외국인 대상 모바일 송금·결제 서비스로 출발해 현재는 생활·취업·비자까지 아우르는 외국인 라이프 파트너 플랫폼으로 자리매김하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>