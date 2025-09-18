주광덕 시장 "지역버스 노선 전방위 확충…교통여건 지속 개선"

남양주시, 별내면 버스 하루 661회 운행

별내면 하루 평균 3102명 시민 버스 이용

경기 남양주시(시장 주광덕)는 별내면 지역 버스노선을 지속적으로 확충한 결과, 광역·시내·마을버스가 하루에 총 661회 운행 중이라고 18일 밝혔다.

별내면은 1만7938명의 시민이 거주하는 지역으로, 시는 주민의 교통 편의를 높이기 위해 노선을 지속 확충하고 있다. 현재 별내면을 오가는 버스는 총 10개 노선이며, 114대의 차량이 투입돼 시민들의 발이 되고 있다.

별내면에서는 하루 평균 3102명의 시민이 버스를 이용하고 있으며, 이 중 약 75%가 서울 지하철 4호선 불암산역, 7호선 태릉입구역, 1호선 석계역 방면으로 이동하고 있는 것으로 나타났다. 시는 시민 수요를 반영해 출퇴근 시간 혼잡 해소를 위한 다양한 대책을 추진해왔다.

먼저 별내면과 불암산역을 연결하는 33-1번 마을버스에 출퇴근 시간대 전용 전세차량을 투입해 하루 6회 증회 운행함으로써 불편을 해소했다. 또한 땡큐30번의 지속적인 만차 현상에 대응해, 별내면 청학리~별내역 구간에도 전세차량을 하루 6회 투입해 승객 과밀 문제를 해소했다.

지난 4월 1일에는 서울버스 1155번 폐선에 대비해 동일 구간을 운행하는 155번 시내버스를 신설함으로써 노선공백을 막았다. 이어 9월 15일에는 155번 버스 모든 차량을 전기, CNG 등 친환경차량으로 교체해 시민들의 쾌적한 교통환경 조성에도 힘썼다.

시는 별내면과 관내 지하철역을 연계하는 정책도 함께 추진 중이다.

2022년 3월 개통한 진접선(4호선) 별내별가람역과 연계되는 땡큐50번 버스는 당초 13대에서 3대 증차해 배차간격을 5~10분 단축했다. 또한 2024년 8월 개통한 별내선(8호선) 별내역 접근성 개선을 위해 땡큐30번의 경로를 변경해 이동시간을 약 5분 줄였고, 금곡~사능 구간을 단축하는 노선개편을 통해 배차간격을 2~5분 줄이는 성과도 거뒀다.

주광덕 남양주시장은 "지난해를 교통혁명의 해로 선포하고 시민의 교통불편 해소를 위해 다양한 정책을 펼쳐왔다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 경청하며 실질적인 불편 해소에 초점을 맞춰 교통여건을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





