이복현 법률사무소, 10월1일부터 공식 활동 시작

기업·금융 이슈 중심으로 활동 예정

노동 전문 '새날'과 한 지붕 눈길

이복현 변호사. 2025.2.19 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

제15대 금융감독원장을 역임한 이복현(사법연수원 32기) 변호사가 내달부터 공식적으로 변호사 업무를 시작한다. 당분간 기업·금융 사건을 중심으로 자문 활동에 나설 예정이다.

18일 업계에 따르면 이 변호사는 서울 정동 신아빌딩에 법률사무소를 마련하고 10월1일부터 공식적으로 업무를 개시한다. 이 변호사의 개소 소식에 이창용 한국은행 총재 등 금융업계 몇몇 주요 인사들이 따로 축하 인사를 한 것으로 알려졌다.

이 변호사는 지난 6월5일 금감원장 퇴임식을 가진 뒤 7월 서울지방변호사회에 변호사 개업을 신고했다. 이후 휴식기간을 갖고 이달 초 법률사무소를 개소하고, 법무법인 창천과 업무협약을 체결했다. 이복현 법률사무소는 정동에 위치한 신아빌딩에 있다. 노동 사건을 전문적으로 다루는 법률사무소 '새날'과 한 건물을 사용한다.

새날의 대표 변호사인 김기덕 변호사는 한국노동법학회 이사로, 노동 문제에 있어 손꼽히는 법조인이다. 사용자측의 사건을 맡지 않고 근로자 입장을 대변하는 곳으로 잘 알려져 있다. 금융회사와 대기업 등과 인연이 있는 이복현 변호사가 새날과 한 지붕 아래에 둥지를 튼 것도 눈길을 끈다.

이 변호사는 우선 자문에 집중할 계획이다. 기업 활동이나 금융 분야를 중심으로 활동할 것으로 보인다. 그는 금감원장 재임 당시 상법 개정, 배임죄 등 금융회사와 기업이 민감하게 생각하는 주제에 대해 적극적으로 화두를 던지며 주목을 받은 바 있다.

그는 금감원장으로 있을 때 임직원들에게 금융회사 감독 및 검사 업무를 수행하면서 법률적인 측면을 신경 쓰라고 강조했다. 이로 인해 당시 금감원 임직원들은 중요한 사안이 있을 때 관련 법리를 더 치밀하게 검토하는 분위기가 만들어졌다.





황윤주 기자



