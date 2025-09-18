본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

이복현 법률사무소, 10월1일부터 공식 활동 시작

황윤주기자

입력2025.09.18 14:41

수정2025.09.18 15:03

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업·금융 이슈 중심으로 활동 예정
노동 전문 '새날'과 한 지붕 눈길

이복현 변호사. 2025.2.19 조용준 기자

이복현 변호사. 2025.2.19 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

제15대 금융감독원장을 역임한 이복현(사법연수원 32기) 변호사가 내달부터 공식적으로 변호사 업무를 시작한다. 당분간 기업·금융 사건을 중심으로 자문 활동에 나설 예정이다.


18일 업계에 따르면 이 변호사는 서울 정동 신아빌딩에 법률사무소를 마련하고 10월1일부터 공식적으로 업무를 개시한다. 이 변호사의 개소 소식에 이창용 한국은행 총재 등 금융업계 몇몇 주요 인사들이 따로 축하 인사를 한 것으로 알려졌다.

이 변호사는 지난 6월5일 금감원장 퇴임식을 가진 뒤 7월 서울지방변호사회에 변호사 개업을 신고했다. 이후 휴식기간을 갖고 이달 초 법률사무소를 개소하고, 법무법인 창천과 업무협약을 체결했다. 이복현 법률사무소는 정동에 위치한 신아빌딩에 있다. 노동 사건을 전문적으로 다루는 법률사무소 '새날'과 한 건물을 사용한다.


이복현 법률사무소, 10월1일부터 공식 활동 시작 원본보기 아이콘

새날의 대표 변호사인 김기덕 변호사는 한국노동법학회 이사로, 노동 문제에 있어 손꼽히는 법조인이다. 사용자측의 사건을 맡지 않고 근로자 입장을 대변하는 곳으로 잘 알려져 있다. 금융회사와 대기업 등과 인연이 있는 이복현 변호사가 새날과 한 지붕 아래에 둥지를 튼 것도 눈길을 끈다.


이 변호사는 우선 자문에 집중할 계획이다. 기업 활동이나 금융 분야를 중심으로 활동할 것으로 보인다. 그는 금감원장 재임 당시 상법 개정, 배임죄 등 금융회사와 기업이 민감하게 생각하는 주제에 대해 적극적으로 화두를 던지며 주목을 받은 바 있다.

그는 금감원장으로 있을 때 임직원들에게 금융회사 감독 및 검사 업무를 수행하면서 법률적인 측면을 신경 쓰라고 강조했다. 이로 인해 당시 금감원 임직원들은 중요한 사안이 있을 때 관련 법리를 더 치밀하게 검토하는 분위기가 만들어졌다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

새로운 이슈 보기