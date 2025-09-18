파주시 운정다누림장애인복지관, 29일 정식 개관 준비 박차

인공지능 로봇재활부터 돌봄까지

경기 파주시 운정권역 첫 장애인복지관인 운정다누림장애인복지관이 지난 8월 27일 시범운영을 시작으로 오는 29일 정식 개관을 앞두고 막바지 준비가 한창이다.

파주시 운정다누림장애인복지관, 29일 정식 개관. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시범운영 기간 동안 복지관은 상담, 평생교육, 여가 등 다양한 프로그램을 제공하며 하루 평균 130여 명의 이용자가 복지관을 찾았다. 지난 12일에는 주간이용센터와 정규 프로그램 이용자 선정을 완료해 본격적인 운영 채비를 갖췄다.

특히 특화사업인 인공지능(AI) 첨단기술 기반 로봇재활 프로그램에 대한 관심이 높았다. 운동기능, 감각통합, 작업기능 향상 등 관련 프로그램에 총 452명이 신청해 지역 내 재활서비스에 대한 높은 수요와 기대를 확인할 수 있었다. 복지관은 선정된 대상자와 가족을 대상으로 심층 상담을 통해 개인 맞춤형 재활 프로그램을 제공할 예정이며 각 프로그램별 수요조사를 통해 서비스 만족도를 높일 방침이다.

관내 최초로 운영되는 뇌병변장애인 방과후활동 서비스도 주목된다. 기존 방과후활동 지원사업에 상대적으로 기회가 부족했던 뇌병변장애 청소년에게 돌봄과 활동의 장을 제공해 방과후 시간의 돌봄 공백을 메우고 가족의 양육부담을 줄이는 동시에, 뇌병변 청소년의 사회참여 기회를 넓히는 역할을 할 것으로 기대된다.

이 외에도 복지관은 평생교육, 문화여가, 가족지원 프로그램 등을 단계적으로 확대해 지역 장애인의 삶의 질 향상과 사회참여 증진에 기여할 계획이다.

운정다누림장애인복지관 관계자는 "시범운영을 통해 주민들의 다양한 의견을 수렴했고, 정식 개관 이후에는 특화사업을 중심으로 보다 전문적이고 체계적인 서비스를 제공할 준비를 마쳤다"며 "지역사회와 함께하는 포용적 복지관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

자세한 사항은 운정다누림장애인복지관으로 문의하거나 공식 누리집(블로그)을 통해 확인할 수 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>