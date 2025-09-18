"사자보이즈 캐릭터로 변신"…에버랜드, '케데헌' 테마존 26일 오픈

에버랜드서 케데헌 캐릭터 체험

곳곳에서 이색 사진 남길 수 있어

38종 한정판 굿즈, 스페셜 이벤트도

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 전세계적으로 K-컬처 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)' 테마존을 오는 26일 오픈한다.

대한민국의 주요 명소를 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령과 싸우는 이야기를 다룬 케이팝 데몬 헌터스는 넷플릭스 역대 최다 시청 영화로 등극하는 등 선풍적인 인기를 끌고 있는 작품이다.

에버랜드와 케이팝 데몬 헌터스가 콜라보한 이번 테마존에서는 다채로운 즐길거리를 통해 '헌트릭스', '사자 보이즈', K-분식 등 케이팝 데몬 헌터스 속 인기 캐릭터와 세계관을 올 연말까지 생생하고 몰입감 있게 경험할 수 있다.

케이팝 데몬 헌터스 테마존은 에버랜드 축제콘텐츠존 일대에 조성된다. 한옥 스타일의 테마존 정문에 들어서면 대형 LED(발광 다이오드) 스크린에서 작품 속 주요 영상과 '골든', '소다팝' 등 인기 OST가 흘러나와 흥겨운 축제분위기를 만끽할 수 있다.

또 작품 속 주요 장면은 물론 캐릭터별 일러스트와 등신대, 그리고 호랑이 캐릭터 '더피' 대형 아트 조형물(ABR)까지 테마존 전체가 거대한 포토스팟 형태로 꾸며져 있어 케이팝 데몬 헌터스와 함께 곳곳에서 이색적인 사진을 남길 수 있다.

모델들이 오는 26일 오픈하는 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존 조성 현장을 배경으로 에버랜드와 넷플릭스가 콜라보한 한정판 굿즈를 들고 있다. 삼성물산. 원본보기 아이콘

헌트릭스, 사자 보이즈 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존 등을 통해 특별하게 경험할 수 있는 체험존도 다채롭게 마련된다.

먼저 헌트릭스 체험존에서는 '루미', '미라', '조이'가 비행기에서 악령을 퇴치하는 장면을 재현한 비행기 슈팅 게임과 혼문 밖으로 빠져나오려는 악령을 망치로 퇴치하는 두더지 게임에 참여할 수 있다.

작품 속 하이라이트 장면인 아이돌 어워즈 무대를 구현한 '골든 퍼포먼스 포토존'에서는 금빛 링을 배경으로 '루미'처럼 인증샷을 남길 수 있다.

사자 보이즈 체험존에서는 소다팝 OST를 들으며 가사를 순서에 맞게 빠르게 맞춰보거나 정해진 시간 내에 공을 굴려 넣는 영혼 바치기 게임에 도전해볼 수 있고, '유어 아이돌 퍼포먼스 포토존'에서 일렁이는 '귀마'의 불꽃 앞에서 사자 보이즈 멤버가 된 듯한 기념사진을 촬영할 수 있다.

이외에도 쓰러진 화분을 보면 꼭 세워야 하는 '더피'를 따라해보는 '얼렁뚱땅 챌린지'와 헌트릭스, 사자 보이즈의 히트곡 비트에 맞춰 스텝을 밟는 '케이팝 데몬 헌터스 댄스 리듬게임' 등도 마련돼 있다.

다양한 체험 프로그램에 참여한 후 중앙 리워드존에서 일월오봉도 디자인의 스탬프 미션지를 완성하면 케이팝 데몬 헌터스 주요 캐릭터 디자인의 스페셜 아이템을 받을 수 있다.

케이팝 데몬 헌터스의 세계관을 경험할 수 있는 먹거리와 굿즈 등도 다채롭다. 축제콘텐츠존 인근 스낵버스터 레스토랑은 연말까지 '사자 보이즈의 단골 분식집' 컨셉으로 변신하는데, 작품 속 헌트릭스 멤버들의 먹방으로 화제가 됐던 라면, 김밥 등 K-분식 메뉴를 다양하게 선보인다.

특히 '헌트릭스' 세트, '사자 보이즈' 세트, '소다팝' 에이드 등 스토리상 라이벌 관계인 두 그룹의 개성과 컨셉을 담은 특별 메뉴들이 출시됐다.

뿐만 아니라 헌트릭스와 사자 보이즈가 팬들에게 선물하는 역조공 간식차 컨셉으로 꾸며진 푸드트럭도 마련돼 '헌트릭스 골든 글로우 에이드', '핫마요 핫도그' 등 재미있는 간식 메뉴를 맛볼 수 있다.

또 악령들과의 결투 장면이 인상 깊었던 지하철을 컨셉으로 한 케이팝 데몬 헌터스 굿즈샵이 테마존에 마련됐다.

케이팝 데몬 헌터스 굿즈샵에서는 키링, 마그넷, 쿠션 등 캐릭터별 기념품부터 '판다x더피' 코스튬 인형, '더피' 자수 갓 등 스페셜 상품까지 오직 에버랜드에서만 만날 수 있는 38종의 한정판 굿즈를 순차적으로 선보일 예정이다.

케이팝 데몬 헌터스 분장 체험실도 마련돼 악령에게 나타나는 독특한 패턴을 얼굴에 그려볼 수 있고, 저승사자 도포와 갓, 아이돌 무대의상 등을 빌려 입고 헌트릭스, 사자 보이즈 캐릭터로 변신할 수 있다.

삼성물산 리조트부문 관계자는 "한국적인 소재를 바탕으로 전세계적인 인기를 끌고 있는 케이팝 데몬 헌터스 속 캐릭터와 스토리를 오는 26일 오픈하는 에버랜드 현장 테마존에서 생생하고 몰입감 있게 경험해보시길 바란다"고 전했다.

현재 에버랜드는 11월16일까지 '에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)' 가을축제가 펼쳐지고 있으며, 깊어가는 가을 정취 속에서 오즈의 마법사를 테마로 한 에메랄드 시티, 블러드 시티 등 풍성한 콘텐츠를 즐길 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



