이천 물류센터서 60대 화물차 기사, 지게차 깔려 숨져

경기 이천시의 한 물류센터에서 60대 화물차 기사가 지게차에 깔려 숨졌다.

17일 고용노동부와 경찰에 따르면 이날 오전 5시 54분께 경기 이천시 마장면의 한 물류센터에서 화물차 기사인 60대 A씨가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.

A씨는 현장에 출동한 구급대원들에 의해 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

이날 사고는 해당 물류센터에 입점한 편의점 음료 유통업체에서 지게차를 활용한 하역 작업이 이뤄지던 중 발생했다. 당시 지게차가 음료 완제품을 화물차에 싣기 위해 이동하는 과정에서 주변에 있던 A씨를 덮친 것으로 전해진다.

경찰은 지게차 기사가 물품을 실은 리프트를 올린 채 주행하다가 A씨를 미처 보지 못하고 사고를 낸 것으로 추정하고 있다.

경찰은 자세한 사고 경위와 현장의 안전수칙 준수 여부 등을 조사 중이다. 고용노동부는 현장에 작업 중지 명령을 내리는 한편, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 확인할 방침이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



