국가상징구역 국제공모 설명회… '국·내외 관심 UP'

행정중심복합도시건설청, 18개 팀, 46개 업체 참석

행정중심복합도시건설청(청장 강주엽)은 공모 참가를 원하는 설계자들을 대상으로 행정중심복합도시 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 현장 설명회를 17일 진행했다.

국내 최고의 행정과 입법 기관이 한자리에 모이게 될 국가상징구역에 대한 현장 반응은 뜨거웠다. 국내외 유수의 도시·건축·조경 등 다양한 분야의 전문가와 관계자 등 18개 팀 46개 업체 70여명이 참석해, 공모에 대한 높은 관심을 확인했다.

설명회는 공모지침 안내와 질의응답, 사업부지 현장 방문 순서로 진행됐다. ▲행복도시 총괄 기획가이자 국제공모운영위원장인 충북대학교 황재훈 교수가 행복도시 건설현황, 공모 취지와 주요 지침 설명 ▲설계 공모 관리용역 책임연구원 세종대학교 김동현 교수가 심사주안점과 부분별 지침을 상세히 안내 ▲참석자들의 질의응답 등이 이어졌다.

이어서 현장 답사가 진행됐다. 참석자들은 국가상징구역 일대를 둘러보며 대통령 세종집무실, 국회 세종의사당, 시민 공간이 들어설 사업부지 현장을 직접 확인하고 공모에 대한 이해를 높였다.

현장에서 참석자들은 ▲대통령 세종집무실과 국회 세종의사당의 유기적인 연계방안 ▲대통령 세종집무실의 부지 위치 및 건축물 배치 ▲교통망 계획 ▲공원녹지축 설정 ▲대상지 내 필요 도입기능 등 폭넓은 주제를 놓고 구체적으로 질의했다.

최형욱 시설사업국장은 "국가상징구역은 다양한 분야의 전문가와 국민들이 함께 지혜를 모아 만들어 가야 하는 대한민국의 새로운 얼굴"이라며 "유수의 도시계획·건축전문가들의 적극적인 참여와 아이디어 제안을 기대한다"고 말했다.

국가상징구역 마스터플랜 국제공모는 오는 11월 20일까지 작품을 신청받은 후, 국민 참여 투표와 전문가 심사를 거쳐 12월 중순 당선작을 발표한다는 계획이다.





