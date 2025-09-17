현대차·기아, 오전부터 디지털 키 앱 장애…"빠른 복구 최선"

현대자동차·기아의 고객 서비스 애플리케이션에 서비스 장애가 발생했다.

17일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 409,341 전일가 215,000 2025.09.17 15:30 기준 관련기사 "아이오닉5 안전성 화제"…현대차·기아, 美서 판매 신기록"수백대 로봇 가동 척척"…현대차·기아, 최첨단 무선 통신 기술 공개日 수소 국제회의 참석한 현대차 "지속적 수소 정책 지원 필요" 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 400 등락률 -0.39% 거래량 1,005,177 전일가 101,400 2025.09.17 15:30 기준 관련기사 "수백대 로봇 가동 척척"…현대차·기아, 최첨단 무선 통신 기술 공개'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close 는 '마이현대', '기아', '마이 제네시스' 앱이 이날 오전 7시 39분부터 네트워크 불안정으로 인한 장애를 겪고 있다고 안내했다.

앱을 통해 원격으로 차량 문을 잠그고 해제하는 '디지털 키 2.0' 기능을 이용할 수 없어 고객들이 불편을 겪고 있다.

다만 사전에 삼성 월렛과 애플 지갑에 디지털 키를 등록해놓았다면 정상적으로 이용할 수 있다.

일부 자동차 온라인 커뮤니티에서도 이번 서비스 장애로 불편을 겪은 사례가 속속 올라오고 있다.

한 사용자는 "오전부터 공지가 떴는데 아직 접속이 오락가락하는 듯하다"며 "평소 차 열쇠를 안가지고 다니는데 갑자기 디지털 키가 안되니 당황스럽다"고 말했다.

현대차·기아는 "이른 시일 내에 복구하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

현대차·기아 디지털 키. 현대차그룹 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>