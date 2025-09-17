현대차·기아, 오전부터 디지털 키 앱 장애…"빠른 복구 최선"

현대자동차·기아의 고객 서비스 애플리케이션에 서비스 장애가 발생했다.
17일 현대차 · 기아 는 '마이현대', '기아', '마이 제네시스' 앱이 이날 오전 7시 39분부터 네트워크 불안정으로 인한 장애를 겪고 있다고 안내했다.
앱을 통해 원격으로 차량 문을 잠그고 해제하는 '디지털 키 2.0' 기능을 이용할 수 없어 고객들이 불편을 겪고 있다.
다만 사전에 삼성 월렛과 애플 지갑에 디지털 키를 등록해놓았다면 정상적으로 이용할 수 있다.
일부 자동차 온라인 커뮤니티에서도 이번 서비스 장애로 불편을 겪은 사례가 속속 올라오고 있다.
한 사용자는 "오전부터 공지가 떴는데 아직 접속이 오락가락하는 듯하다"며 "평소 차 열쇠를 안가지고 다니는데 갑자기 디지털 키가 안되니 당황스럽다"고 말했다.
현대차·기아는 "이른 시일 내에 복구하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
