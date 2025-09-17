[내일 날씨] 광주·전남 구름 사이 비…최고 50㎜

“안개 짙게 끼는 도로 교통안전 유의”

18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 10~50㎜ 비가 내리겠다. 아침 기온은 20도 안팎, 낮 기온은 28도까지 오를 전망이다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 비가 내리겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 중국 북동 지방에서 동해북부 해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 10~50㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 28도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠다"면서 "차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>