본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[내일 날씨] 광주·전남 구름 사이 비…최고 50㎜

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.17 16:09

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“안개 짙게 끼는 도로 교통안전 유의”

18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 10~50㎜ 비가 내리겠다. 아침 기온은 20도 안팎, 낮 기온은 28도까지 오를 전망이다. 조용준 기자

18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 10~50㎜ 비가 내리겠다. 아침 기온은 20도 안팎, 낮 기온은 28도까지 오를 전망이다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 비가 내리겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날은 중국 북동 지방에서 동해북부 해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 10~50㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 28도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠다"면서 "차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기