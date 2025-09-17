[내일 날씨] 광주·전남 구름 사이 비…최고 50㎜

“안개 짙게 끼는 도로 교통안전 유의”
18일 광주·전남은 종일 구름이 많고 곳곳에 비가 내리겠다.
광주지방기상청에 따르면 이날은 중국 북동 지방에서 동해북부 해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 10~50㎜ 수준이다.
아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 28도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.
기상청 관계자는 "강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠다"면서 "차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
