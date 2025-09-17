속초시, '치과에서 놀자' 유아 구강건강 교육사업 추진

이병선 시장, 현장 방문 아이들의 밝은 미소 위한 노력 다짐

고향사랑기금 2200만원 투입…유아 900여 명 구강건강 증진 도모

강원도 속초시는 유아들의 올바른 구강 위생 습관 형성을 위해 구강건강 교육사업 '치과에서 놀자'를 운영하고 있다.

속초시는 유아들의 올바른 구강 위생 습관 형성을 위해 구강건강 교육사업 '치과에서 놀자'를 운영하고 있다. 속초시 제공

이번 사업은 속초시 어린이·사회복지급식관리지원센터가 주관하며, 관내 어린이집 원아 900여 명을 대상으로 불소 바니쉬 도포, 양치 교육, 치과 체험 활동 등을 통해 구강건강 증진을 도모한다.

17일 이병선 속초시장이 현장을 방문해 프로그램 참석 중인 햇살마루 어린이집 원아 25명을 격려하고, 어린이집연합회 회장을 비롯한 임원진과 함께 사업의 의미를 공유했다.

이병선 속초시장은 "우리 아이들의 밝은 미소는 곧 속초의 미래"라며 "하루 세 번 올바른 양치 습관을 통해 건강한 치아와 성장을 이어가길 바란다"고 당부했다. 이어 "아이들을 정성껏 돌보고 가르치는 어린이집 연합회 임원진과 보육 교직원 여러분께도 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

한편, 이번 사업은 고향사랑기금 공모사업에 선정돼 총 2천2백만 원의 예산으로 추진 중이다. 불소 바니쉬 도포와 전용 칫솔 지급, 치과기구 체험, 올바른 양치법 교육 등 다양한 프로그램이 마련돼 아이들이 즐겁게 배우고 생활 속에서 실천할 수 있도록 구성됐다.

속초시는 앞으로도 보건·교육·복지 분야의 협력을 강화해 어린이들의 건강한 성장 환경을 조성하고, 시민이 체감할 수 있는 보건 위생 사업을 지속 확대해 나갈 방침이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



