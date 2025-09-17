이철 전남도의회 부의장 "완도, 연륙·연도교 건설 시급"

"섬 주민 생명 보호…교통 인프라 개선"

전남도의회 이철 부의장(더불어민주당·완도1)은 17일 열린 제393회 임시회 도정질문에서 완도 섬 지역의 열악한 교통 인프라 문제를 집중적으로 지적하며, 섬 주민들의 안전과 일상에 필수적인 연륙·연도교 건설의 필요성을 강하게 주장했다.

이 부의장은 "완도 섬 주민들이 겪는 교통 불편은 일상이 돼버렸다"며 "특히 여객선 운항이 기상 악화로 통제될 경우 응급환자 발생 시 골든타임을 놓쳐 생명에 위협을 받을 수 있다"고 말했다.

그는 이 같은 문제 해결을 위해 연륙·연도교 건설이 반드시 이뤄져야 한다고 강조했다. 그동안 이 부의장은 완도 소안구도~소안 간 연도교와 약산~금일 간 연륙교의 지방도 및 국도 승격을 꾸준히 촉구해왔다.

그는 이번 도정질문에서도 "관계 공무원들의 노고에 감사하지만, 이 사업들이 차질 없이 진행될 수 있도록 정부의 지속적인 행·재정적 지원이 필요하다"고 강조했다.

또 노화도-소안도-보길도를 하나로 연결하는 비전을 제시하며, 완도읍의 국도 13호선 노선 변경을 통해 서넙도~넙도~노록도~노화도~횡간도~완도읍을 연결하는 구상안을 발표했다. 그는 "국도 승격이 어렵다면 지방도로라도 지정돼 예산 투입이 가능하도록 제도적 기반을 마련해야 한다"고 주장했다.

이 부의장은 청산면 대모도~청산면~생일면~금일읍을 연결하는 지방도 806호선 연장에 대해서도 언급하며, "이 구간이 연결되면 청산도와 생일면 주민들에게 다리 건설의 희망을 줄 수 있을 것이다"며 "지방비를 투입해서라도 연도교 건설이 추진돼야 한다"고 강조했다.

특히 "섬에 살고 있다는 이유로 소외당하고 있다는 현실은 육지에 사는 사람들이 상상하기 어려운 문제다"면서 "연륙·연도교가 완도 섬들을 하나로 연결하고 육지와도 이어지면 주민들의 민원 해소는 물론, 남해권 '다이아몬드 제도' 완성을 통해 세계적 해양 관광지로 거듭날 기회를 마련할 수 있다"고 말했다.

이에 김영록 전남도지사는 "소안~구도 연도교는 계획 기간 내 공사가 완료될 수 있도록 계속해서 추진하고 있다"며 "약산~금일 연륙교는 예비타당성 조사 통과와 국가계획 반영을 위해 총력을 기울이고 있다"고 답했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>