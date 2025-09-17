양평군, 공설 장사시설 건립추진위원회 제3차 회의 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 15일 군청 소회의실에서 '2025년도 제3차 양평군 공설 장사시설 건립추진 위원회' 회의를 개최했다고 17일 밝혔다.

양평군이 지난 15일 군청 소회의실에서 '2025년도 제3차 양평군 공설 장사시설 건립추진 위원회' 회의를 개최하고 있다. 양평군 제공

군은 지난 3월 1일부터 6월 30일까지 추천받은 부지와 군에서 검토한 부지 등 총 36개 후보지를 대상으로 입지 타당성 조사 용역을 추진한다.

입지 타당성 조사 용역은 17일 착수해 12월 말까지 진행될 예정이며, 군은 후보지 현황 조사 및 분석, 관련 법률 검토, 입지 타당성 평가 등을 거쳐 최종 5개의 후보지를 선정할 계획이다.

또한 용역 과정의 전문성과 공정성을 확보하기 위해 입지 선정 주민숙의단을 별도로 구성해, 평가 기준표 작성과 평가 기준표에 따른 정량·정성 평가에 참여하도록 할 예정이다.

입지 선정 주민 숙의단은 장례·장사 분야 2명, 교통 분야 2명, 도시계획 분야 1명, 산림 분야 1명, 건축 분야 1명 등 총 7명의 전문가로 구성된다. 구성원은 분야별 자격증 소지자이거나 관련 분야에서 5년 이상 근무한 경력이 있으며, 입지 선정과 관련한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로 선발된다.

이번 제3차 위원회에서는 공설 장사시설 건립을 위한 입지 선정 주민숙의단 선정 계획을 심의 및 의결했으며, 입지 선정 주민 숙의단은 관련 부서의 추천을 통해 오는 30일까지 최종 선정될 계획이다.

김숙영 위원장은 "타당성 조사 용역이 완료될 때까지 입지 선정 주민숙의단과 건립추진 위원회가 함께 충분한 논의를 이어가 최적의 입지를 도출할 수 있기를 바란다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



