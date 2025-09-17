본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

"1억1000만원 뺏겼다"…자작극 벌인 일당 징역형 집행유예

이은서기자

입력2025.09.17 11:11

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1억여원을 강도당한 것처럼 자작극을 벌이고 현금을 빼돌리려한 일당이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

"1억1000만원 뺏겼다"…자작극 벌인 일당 징역형 집행유예
AD
원본보기 아이콘

17일 서울남부지법 형사15단독 김웅수 판사는 횡령과 위계공무집행방해 혐의로 구속 기소된 중국 국적 50대 여성 A씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.


같은 혐의로 구속 기소된 조선족 남성 B씨와 그 아들에게는 각각 징역 1년 2개월에 집행유예 2년을 선고했다.

다만 이들 부자의 위계공무집행방해 혐의에 대해서는 범죄의 증명이 없다고 보고 무죄로 판단했다.


김 판사는 "A씨의 위계공무집행방해 행위는 많은 인력을 동원하게 해 공적 비용을 낭비했다"면서도 "수사기관 진술, 범행 이후 보인 태도와 행동, 취득하려 한 이익 규모 등을 종합하면 A씨와 공모하지 않았다는 B씨와 B씨 아들의 말이 설득력 있다"고 판시했다.


A씨는 평소 피해자가 입금한 현금을 인출해 다시 전달하는 일을 해 오던 중 피해자가 입금한 현금 1억1000만원을 횡령하려 마음먹고, 평소 알고 지내던 B씨를 끌어들였다. B씨는 중국에 거주하는 아들을 입국시켜 강도 역할을 맡게 했다. 이들은 '칼을 든 남성에게 돈을 빼앗겼다'며 자작극을 벌였다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기