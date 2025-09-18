세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나

내년 배당소득 분리과세 도입을 앞두고 고배당주가 주목받고 있다. 대통령이 최고세율을 35%에서 25% 수준으로 낮출 가능성을 시사하면서, 정책 수혜와 계절적 강세를 동시에 기대할 수 있는 배당주 투자 심리가 강화되고 있다.

최근 6개월 코스피 고배당50지수는 코스피지수를 웃도는 성과를 기록했고, 배당주 펀드에는 3조원 이상 자금이 유입됐다. 전문가들은 연말 배당 확정과 세제 혜택을 고려해 업종과 실적이 안정적인 종목을 중심으로 선별 투자할 것을 권고하며, 배당 확대와 분리과세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 종목이 향후 증시 상승의 주도주가 될 것으로 보고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

