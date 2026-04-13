[특징주]‘국제유가 급등’ 정유주 줄줄이 상승

미국과 이란 간 종전 협상 결렬에 국제유가가 오르자 국내 정유주가 상승하고 있다.

13일 오전 9시 16분 기준 흥구석유 흥구석유 close 증권정보 024060 KOSDAQ 현재가 19,980 전일대비 620 등락률 +3.20% 거래량 2,012,519 전일가 19,360 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익이 몇 배나? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 눌린 종목 반등 노릴 타이밍…최대 4배 투자금 연 5%대 활용 전략 전 종목 시세 보기 는 전장 대비 3.31% 오른 2만원에 거래되고 있다. 같은 시각 한국ANKOR유전 한국ANKOR유전 close 증권정보 152550 KOSPI 현재가 239 전일대비 10 등락률 +4.37% 거래량 10,077,141 전일가 229 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 [특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 [e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 전 종목 시세 보기 (6.11%), 중앙에너비스 중앙에너비스 close 증권정보 000440 KOSDAQ 현재가 21,750 전일대비 150 등락률 +0.69% 거래량 110,409 전일가 21,600 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 [특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑ [특징주]정유·석유주 강세…중동 리스크에 국제유가↑ 전 종목 시세 보기 (2.55%), 한국석유 한국석유 close 증권정보 004090 KOSPI 현재가 16,270 전일대비 270 등락률 +1.69% 거래량 381,802 전일가 16,000 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 해결 [특징주]국제유가 100달러 돌파…정유주 테마 강세 다시 찾아온 기회? 최대 4배 주식자금으로 ‘줍줍’나선다면 전 종목 시세 보기 (2.94%) 등도 오르고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 종전 협상이 결렬된 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 통해 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박에 대해 봉쇄 절차를 개시하겠다고 밝혔다. 한국시간 이날 오후 11시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치가 시작된다.

이란 측은 미국이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 시도하면 강력한 군사적 보복을 하겠다고 경고한 상태다.

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현재 5월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 8.59% 급등해 배럴당 104.87달러다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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