PGA, 내년 하와이 떠난다…'가뭄에 개막전 변경'

1월 개막 더 센트리 27년 만에 코스 교체

마우이섬 물 부족 상태 2단계 제한 급수 시작

플랜테이션 코스 두 달째 폐장 잔디 변색

내년 미국프로골프(PGA) 투어 개막전 더 센트리의 개최 코스가 27년 만에 바뀐다.

PGA 투어는 16일(현지시간) 더 센트리가 내년에는 미국 하와이주 마우이섬의 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스에서 열리지 못한다고 밝혔다. 내년에 카팔루아 리조트에서 대회를 치르지 못하는 이유는 마우이섬이 겪는 극심한 가뭄에 있다. 지난 2023년부터 강우량이 크게 적어진 마우이섬은 이달부터 '물 부족 상태 2단계'에 들어가 제한 급수를 시작했다.

마쓰야마 히데키가 올해 PGA 투어 개막전 더 센트리 우승 직후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

골프장에도 물을 댈 수가 없어서 이미 플랜테이션 코스는 두 달째 문을 닫았고 페어웨이 잔디는 갈색으로 변했다. PGA 투어는 "가뭄이 계속되고 잔디 관리가 어려워 도저히 대회를 이곳에서 치르지 못하겠다는 결론에 이르렀다"고 설명했다. PGA 투어는 다른 개최 장소를 물색 중이다.

해마다 새해 첫째 주에 열리는 더 센트리는 내년에는 1월 9일 개막할 예정이다. 카팔루아 리조트는 1999년부터 올해까지 26년 동안 더 센트리를 개최했다. 1953년에 시작된 더 센트리는 네바다주 라스베이거스, 캘리포니아주 칼즈배드 등에서 열리다가 1999년부터는 플랜테이션 코스에서 줄곧 열렸다. 디펜딩 챔피언은 마쓰야마 히데키(일본)다.





