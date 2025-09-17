구미시, 항공방위물류박람회·드론봇 전투경연대회 동시 열려

9월 24～26일, 3일간 구미코·금오공대에서 열려

2025 항공방위물류박람회

국내외 94개 기업 참가, 역대 최대 규모

해외 무관 초청 ‘구미 방위산업 파트너십(GDIP)’ 동시 개최

구미시는 오는 9월 24일부터 26일까지 3일간 '2025년도 항공 방위 물류 박람회(2025 GADLEX)'와 '제 3회 2작전 사령관배 드론봇 전투경연대회'를 구미컨벤션센터(구미코)와 금오공과대학교에서 개최한다.

두 행사는 24일 오전 11시 공동 개막식을 시작으로 산업·학계·군이 함께 어우러지는 연계 프로그램을 통해 시너지 효과를 높인다.

2025년도 항공방위물류박람회(2025 GADLEX) 포스터/구미시 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 9월 23~24일 '2025 구미 방위산업 파트너십(GDIP)'을 열어 해외 무관 30여 명을 초청한다.

참가자들은 첫째 날 한화시스템을 방문해 산업 시찰을 하고, 새마을테마공원과 성리학역사관 등을 둘러보며 문화탐방에 나선다.

둘째 날에는 항공방위물류박람회 개막식과 '협력으로 여는 K-방산의 미래'를 주제로 한 방산 포럼, 비즈니스 매칭·네트워킹 행사를 함께 진행해 기업과 기관 간 국제 교류의 폭을 넓힌다.

국내외 94개 기업과 기관이 참여해 총 204개 부스로 역대 최대 규모를 자랑하는 이번 박람회는 구미코에서 열리며 ▲최신 방위산업 기술과 제품을 소개하는 전시·홍보 ▲해외 바이어-기업 수출상담회 ▲청년 인재 채용설명회 ▲산업·학계·전문가가 참여하는 세미나와 포럼 등 다양한 프로그램이 운영된다.

기업에는 해외 판로 개척과 협력 네트워크 확대 기회를 제공한다.

10개 해외기업이 참여하는 절충교역 연계 수출상담회, 방위산업공제조합·방산물자교역지원센터·한국산업기술시험원이 진행하는 정부지원 사업 1:1 컨설팅, 대구·경북 공항 물류산업 육성 정책토론회, GDIP 포럼, UAM·드론방호돔 세미나, 구미시 투자설명회, 기술교류회, 2025국제드론산업포럼 등 각종 포럼과 세미나가 마련돼 산업계·학계·기업 간 협력과 교류가 한층 확장될 것으로 기대된다.

올해 처음 선보이는 '청년·대학(원)생 인재 채용 상담 및 설명회'는 청년층에 취업 기회와 진로 탐색의 장을 제공한다. 한화에어로스페이스, HD현대중공업, ㈜대한항공, 한화시스템, LIG넥스원, 퍼스텍, 위드포스, 한국우주항공산업(KAI), 한국항공서비스(KAEMS), 모아소프트, 넥스트에어로스페이스 등 국내 유수의 항공·방위산업 기업들이 참여해 현장에서 대학(원)생과 직접 소통하며 미래 인력 확보와 우수 인재 발굴에 나선다. 인재채용상담회 참여 희망자는 9월 19일 오후 5시까지 홈페이지 사전 접수를 마쳐야 한다.

또한 박람회 기간동안 안티드론건 재밍훈련 시뮬레이터, 헬기 조종 VR 시뮬레이터 등 다양한 군·항공 분야 체험 프로그램도 운영돼 참관객들이 직접 최신 기술을 경험할 수 있다.

아울러 한국방위산업진흥회, 경상북도, 구미시는 방위산업 육성을 위한 업무협약을 체결한다.

세 기관은 ▲방산기업 교육 지원을 통한 전문인력 양성 ▲방위산업 분야 협력 및 공동교육·연구·정보교류 ▲방위산업 수출진흥 및 국제협력 등 다양한 분야에서 협력해 구미 방산기업의 경쟁력 강화와 지역 방위산업 발전을 이끌 계획이다.

◆제3회 2작전사령관배 드론봇 전투경연대회

금오2025년도 항공방위물류박람회(2025 GADLEX)공대에서 진행되는'제3회 2작전사령관배 드론봇 전투경연대회'는 올해로 3회를 맞이한다.

작전사 AI기반 유·무인 복합전투체계 구축을 위한 기반 조성, 드론봇 운용 고등 기술 숙달 및 전투발전 소요 창출과 대학의 첨단과학기술 연구분야 중 군내 활용 가능한 분야를 접목시키고 민·관·군·산·학·연의 협력을 통해 첨단과학기술을 활용한 도시지역 작전수행 체계를 발전시키기 위해 마련됐다.

'드론봇 전투경연대회'는 총 7개 종목으로 나뉘며' 군사적 활용' 분야와 '스포츠 참여형' 분야로 운영된다. 군사적 활용 분야는 드론의 군사적 활용 능력을 향상할 수 있는 감시정찰, 폭탄 투하, 기체 창작, 로봇 챌린지 총 4개 종목으로 진행되고 스포츠 참여형 분야는 드론 축구, 드론 레이싱, 드론 배틀 3개 종목으로 꾸려진다.

제3회 2작전사령관배 드론봇 전투경연대회 포스터/구미시 제공 원본보기 아이콘

시민 체험 프로그램으로는 수리온 헬기전시 및 탑승, 항공·드론 시뮬레이터, 로봇 제작, 3D프린팅, 팝드론 배틀, 드론 조종, 레이저 각인, 모의사격체험 등이 행사 기간에 상시 운영된다.

개막일인 24일 17시부터는 군악 연주, 의장대 시범, 버스킹 공연 등 다채로운 문화행사도 마련돼 민·관·군이 어우러지는 상생과 화합의 장으로 빛날 전망이다.

김장호 구미시장은 "항공방위물류박람회와 드론봇 전투경연대회는 방산 산업의 현재와 미래를 동시에 보여주는 자리"라며 "지역 기업이 세계로 뻗어나가고, 청년들이 새로운 기회를 만나는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



