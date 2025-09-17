본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

SK이노, 자체 '폐배터리 재활용 기술'로 글로벌 시장 공략

심성아기자

입력2025.09.17 07:58

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수산화리튬 회수 기술 상용화 MOU

SK이노베이션 이 자체 개발한 폐배터리 재활용 기술(BMR·Battery Metal Recycle) 라이선싱을 통해 글로벌 배터리 재활용 시장에 본격적으로 진출한다. SK이노베이션은 미국 기업과의 잠재적 협력에 관한 양해각서(MOU) 체결을 바탕으로 급성장하는 글로벌 배터리 재활용 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나간다는 계획이다.

김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장(오른쪽)과 가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR 최고기술책임자(CTO)가 패스트마켓 컨퍼런스에서 수산화리튬 회수 기술 상용화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. SK이노베이션

김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장(오른쪽)과 가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR 최고기술책임자(CTO)가 패스트마켓 컨퍼런스에서 수산화리튬 회수 기술 상용화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. SK이노베이션

AD
원본보기 아이콘

SK이노베이션은 16일(현지시간) 포르투갈에서 열린 세계 최대 규모 리튬·배터리 원소재 컨퍼런스 '패스트마켓 컨퍼런스'(Fastmarkets Conference)에서 석유화학, 국방, 산업, 인프라 등 다양한 분야의 엔지니어링 솔루션을 제공하는 미국 기업 KBR과 BMR 라이선싱을 위한 MOU를 체결했다.


이번 협약을 통해 KBR이 SK이노베이션의 BMR 기술과 자사의 고순도 결정화 기술을 결합해 글로벌 시장에 판매하고, SK이노베이션은 이에 따른 로열티 수익을 창출할 계획이다. 협약식에는 김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장과 가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR 최고기술책임자(CTO) 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

SK이노베이션의 BMR기술은 리튬을 선(先)회수하는 독자적인 공정을 적용해 기존 방식과 뚜렷한 차별성을 지닌 폐배터리 수산화리튬을 직접 회수하는 기술이다. 고순도 결정화 기술은 리튬 함유 용액에서 불순물을 효과적으로 제거하고, 연속적인 냉각·재결정 공정을 통해 배터리급 고순도 수산화리튬을 생산하는 첨단 정제 기술이다. 앞서 SK이노베이션은 2017년부터 BMR 개발을 시작했으며, 2021년 환경과학기술원에 연간 전기자동차 약 800대 분량의 폐배터리에서 수산화리튬을 직접 회수할 수 있는 상업화 실증 설비를 구축했다.


KBR은 약 3만4000명의 임직원과 80여개국의 글로벌 네트워크, 약 70억 달러(약 9조6586억원)의 연 매출 규모로 에너지, 석유화학, 국방, 산업, 인프라 등 다양한 분야에서 첨단 기술과 엔지니어링 솔루션을 제공하는 세계적인 기업이다.


김필석 원장은 MOU 체결식에서 "SK이노베이션의 혁신적인 리튬 회수 기술로 유럽연합(EU) 배터리법의 의무 회수율을 충분히 달성할 수 있으며, 회수된 리튬으로 생산된 배터리 성능도 이미 검증을 마쳤다"며 "친환경성과 글로벌 규제 대응 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 배터리 재활용 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래 "제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…위장전입으로 '만점' 청약

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기